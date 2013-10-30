



Выстрелом из снайперской винтовки убит бизнесмен Юровский. Следственная группа Рудина с помощью Фишера выходит на троих подозреваемых, имеющих мотивы и возможности для организации этого заказного убийства. Найден и предполагаемый исполнитель – опытный охотник Неверов. Но никаких улик и доказательств на него раздобыть не удаётся. Однако Софья, благодаря своим уникальным способностям, начинает подозревать, что Неверов вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Она успевает спасти от смертельной опасности одного из фигурантов давнего дела и вывести на чистую воду преступника. И делает она это весьма оригинальным способом – с помощью психологического теста "Буба-Кики", похожего на детскую игру…











Смерть в объективе. Капкан Немезиды (2021). 2 серия. Детектив, сериал.













Режиссер: Артур Румынский.

В ролях: Пётр Нестеров, Василиса Семашкова, Мария Куликова, Константин Соловьёв, Илья Соколовский, Алёна Яковлева и другие.

Премьера: 30 октября 2021 г.



ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!













