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07:08 01.11.2013
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Создан: 30.10.2013
Записей: 128428
Комментариев: 20146
Написано: 262053


Смерть в объективе. Капкан Немезиды (2021). 1 серия. Детектив, сериал.

Среда, 03 Ноября 2021 г. 08:09 + в цитатник



Выстрелом из снайперской винтовки убит бизнесмен Юровский. Следственная группа Рудина с помощью Фишера выходит на троих подозреваемых, имеющих мотивы и возможности для организации этого заказного убийства. Найден и предполагаемый исполнитель – опытный охотник Неверов. Но никаких улик и доказательств на него раздобыть не удаётся. Однако Софья, благодаря своим уникальным способностям, начинает подозревать, что Неверов вовсе не тот, за кого себя выдаёт. Она успевает спасти от смертельной опасности одного из фигурантов давнего дела и вывести на чистую воду преступника. И делает она это весьма оригинальным способом – с помощью психологического теста "Буба-Кики", похожего на детскую игру…





Смерть в объективе. Капкан Немезиды (2021). 2 серия. Детектив, сериал.






Режиссер: Артур Румынский.
В ролях: Пётр Нестеров, Василиса Семашкова, Мария Куликова, Константин Соловьёв, Илья Соколовский, Алёна Яковлева и другие.
Премьера: 30 октября 2021 г.

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!







Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 5 раз
Понравилось: 7 пользователям
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душапоёт   обратиться по имени Четверг, 04 Ноября 2021 г. 10:37 (ссылка)
хрен с ними! Надоели со своими детективами! Смерть в квартире, смерть в лифте, смерть на улице, смерть в лесу, смерть в самолете, смерть в подьезде, смерть в больнице, смерть в школе, смерть в объективе! Где еще посмотреть смерть?
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Четверг, 04 Ноября 2021 г. 16:04 (ссылка)
Спасибо!
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