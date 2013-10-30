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yuriy iWowWe
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Создан: 30.10.2013
Записей: 128101
Комментариев: 20111
Написано: 261515


Лжесвидетельница (все серии) - Мелодрама |

Пятница, 29 Октября 2021 г. 05:22 + в цитатник
"Ира совершила большую подлость – ради брака с нелюбимым, но перспективным женихом она дала ложные показания против честного человека, студента юридической академии. Свадьба состоялась, Ира с Олегом уехали в другой город, а несправедливо обвиненный Сергей несколько месяцев провел в СИЗО, пока дело находилось на доследовании.
Счастье Ирины было недолгим: через несколько лет после рождения ребенка муж к ней остыл, начал гулять направо и налево, не стесняясь ни жены, ни ребенка. Супруги часто и сильно ссорились. И вот однажды Олега с любовницей нашли застреленными в подъезде его дома. Естественно, первое подозрение упало на Ирину. Каков же был ее ужас, когда в следователе она узнала… Сергея! Его предвзятость почувствовалась с первых минут допроса, и Ирина решила, что Сергей обязательно воспользуется возможностью упрятать ее за решетку. Женщина забрала ребенка и пустилась в бега... Но ни у подруг, ни у родственников Ире не удалось найти убежища. Спасаясь от таинственных преследователей, гонимая милицией, Ира была вынуждена довериться Сергею. А тем временем Сергей, сам однажды прошедший через несправедливое обвинение, с холодной головой изучил все детали этого дела и пришел к выводу, что Ирину кто-то подставляет. Но кто? И действительно ли можно доверять женщине, так очевидно доказавшей свою лживость много лет назад?
Несмотря на внутреннюю неуверенность, Сергей прячет Ирину и начинает собирать доказательства ее виновности или невиновности. Новые улики и события склоняют чашу весов то на одну, то на другую сторону. Ирине и ее сыну регулярно грозит опасность. Но в итоге Сергею удастся разоблачить настоящего убийцу, а Ирина заслужит прощение за давний проступок, и даже обретет долгожданную любовь.





Год: 2011
Страна: Россия
Жанр: Мелодрама
Продолжительность: 44 минут, 4 серий
Режиссер: Владимир Дмитриевский
Продюсер: Анастасия Шипулина, Родион Павлючик
Актеры: Андрей Биланов, Евгения Лоза, Александр Скотников, Ольга Лапшина, Татьяна Лянник"

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!

Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 6 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Суббота, 30 Октября 2021 г. 14:30 (ссылка)
Благодарю!
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legna777   обратиться по имени Воскресенье, 31 Октября 2021 г. 21:03 (ссылка)
Спасибо , Юрий ! Фильмы с Лозой и Ратниковым , в принципе , не могут быть плохими !Люблю этих актёров !
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