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yuriy iWowWe
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НЕ ВСЕГДА ОСЕНЬ ГРУСТНОЙ БЫВАЕТ - (0)

НЕ ВСЕГДА ОСЕНЬ ГРУСТНОЙ БЫВАЕТ НЕ ВСЕГДА ОСЕНЬ ГРУСТНОЙ БЫВАЕТ Осень и грустной бывает, ...

Время детектива. Фильм "Нож в сердце". 1 и 2 серии. - (0)

Время детектива. Фильм "Нож в сердце". 1 и 2 серии. Маша в одиночку воспитывает сына и ве...

Cильнaя жeнщинa тoжe мeчтaeт пopoй... - (0)

Cильнaя жeнщинa тoжe мeчтaeт пopoй... Cильнaя жeнщинa тoжe мeчтaeт пopoй Cлёзы нe cдepж...

Запутались сказки, заглянув в реальную жизнь Анжелики - "русская коса". - (0)

Запутались сказки, заглянув в реальную жизнь Анжелики - "русская коса". ...

Наталья Нестерова "Школа для толстушек" - (0)

Наталья Нестерова "Школа для толстушек" Судьба трёх совершенно разных женщин, которых роднит ли...

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07:08 01.11.2013
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Создан: 30.10.2013
Записей: 127855
Комментариев: 20082
Написано: 261099


УКРАЛА СЕМЬЮ!! сериал 2021. Она ворвалась в семью и чуть не разрушила. Русские мелодрамы онлайн

Вторник, 26 Октября 2021 г. 05:06 + в цитатник



Аня – любящая жена, заботливая дочь, верная подруга, а кроме того занимает высокую должность в большой компании.
Вскоре она собирается стать мамой. Ее муж программист Максим обожает ее, правда пока не способен обеспечить Аню и их будущего ребенка.
Девушке приходится одной тянуть семью. Аня рожает здорового ребенка Андрюшу. Но в роддоме она знакомится с Женей.
Ребенок Жени умер во время родов. Аня делает все, чтобы поддержать свою новую знакомую, жалеет ее, даже берет в свой дом няней. Проходит время. Аня не может нарадоваться на свою новую няню.
Аня каждое утро со спокойной душой уходит на работу и не замечает, что Женя уже считает ее семью своей…





ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!!!!!!




Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 7 раз
Понравилось: 9 пользователям
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VIKGOL49   обратиться по имени Среда, 27 Октября 2021 г. 09:43 (ссылка)
Спасибо !
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Irina_Laktionova   обратиться по имени Среда, 27 Октября 2021 г. 10:17 (ссылка)
Благодарю!
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