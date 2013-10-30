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«Давай с тобой сегодня помолчим» Текст...Текст...Текст... «Давай с тобой сегодня помолчи...

Рамочка "Ты веришь, что жизнь прекрасна, и она прекрасна!.." Ваш текст... Ваш текст...

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