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yuriy iWowWe
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Посмотреть все фотографии серии Общая
Общая
07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

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"Ни ковид, ни локдаун, никакая иная тварь": Ничто не отлучит от любви Божией — отец Андрей Ткачёв. - (0)

"Ни ковид, ни локдаун, никакая иная тварь": Ничто не отлучит от любви Божией — отец Андрей Ткачёв. ...

«Давай с тобой сегодня помолчим» - (0)

«Давай с тобой сегодня помолчим» Текст...Текст...Текст... «Давай с тобой сегодня помолчи...

Рамочка "Ты веришь, что жизнь прекрасна, и она прекрасна!.." - (0)

Рамочка "Ты веришь, что жизнь прекрасна, и она прекрасна!.." Ваш текст... Ваш текст...

Островки "Мальтийского Петербурга": архитектура, переплетение фактов, судеб, событий. - (0)

Островки "Мальтийского Петербурга": архитектура, переплетение фактов, судеб, событий. ...

Маленькие мгновения большой жизни. Индийский художник Snehal Pendurkar (Снехаль Пендуркар). - (0)

Маленькие мгновения большой жизни. Индийский художник Snehal Pendurkar (Снехаль Пендуркар). ...

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Создан: 30.10.2013
Записей: 127904
Комментариев: 20086
Написано: 261177


Странная женщина 1 серия (мелодрама, реж. Юлий Райзман,1977 г.)

Пятница, 22 Октября 2021 г. 11:32 + в цитатник
История о совpеменной молодой женщине, котоpая кажется стpанной окpужающим ее людям. А она всего лишь мечтает о безpассудной, беспpедельной поэтической любви…





Странная женщина 2 серия (мелодрама, реж. Юлий Райзман,1977 г.)






Режиссер: Райзман Юлий
Сценарист: Райзман Юлий, Габрилович Евгений
Композитор: Леденев Роман
Оператор: Ардашников Наум
Художник-постановщик: Мясников Геннадий

В ролях: Купченко Ирина, Богданова Антонина, Вавилов Олег, Лановой Василий, Подсоленко Юрий, Тодоровский Валерий, Коркошко Светлана, Говорова Татьяна

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!!
ДОБРЫХ ВЫХОДНЫХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 5 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Суббота, 23 Октября 2021 г. 14:39 (ссылка)
Благодарю!
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дождь_в_чужом_городе   обратиться по имени Суббота, 23 Октября 2021 г. 23:25 (ссылка)
Трогательный, сентиментальный фильм моей молодости...
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