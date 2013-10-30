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07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

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Создан: 30.10.2013
Записей: 125897
Комментариев: 19863
Написано: 257851


Шрам (2017). 1 серия. Мелодрама, премьера.

Среда, 01 Сентября 2021 г. 13:58 + в цитатник
Главная героиня Аня живет с чувством вины долгие годы. 14 лет назад она была няней двух летнего малыша у своих родственников. В один из дней на ее глазах происходит преступление: маленького мальчика похищают прямо из дома. Спасти ребенка и помочь следствию Аня тогда не смогла. Однажды главная героиня совершенно случайно встречает женщину из прошлого, с татуировкой на руке, которую она запомнила навсегда. Наколотый цветок у незнакомки – это единственное, что сохранилось у неё в памяти из того злополучного дня. Аня начинает собственное расследование и выходит на след пропавшего мальчика…






ШРАМ - 2 серия - Мелодрама 2017






ШРАМ - 3 серия - Мелодрама 2017





ШРАМ - 4 серия - Мелодрама 2017





Название: Шрам
Жанр: мелодрама.
Страна: Россия
Режиссер: Дмитрий Магонов
Сценарист: Ренат Хайруллин, Федор Деревянский
Оператор: Ольга Ливинская
Композиторы:
Продюсеры: Михаил Володин, Елена Котунова, Ольга Володина
Актеры: Анна Тараторкина, Александр Тютин, Александр Пашков, Дмитрий Бурукин, Юрий Тузов и другие.
Производство: ООО "Аквилон Медиа"
Премьера: 16 сентября 2017 (ТВЦ)


ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!

Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 8 раз
Понравилось: 10 пользователям
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