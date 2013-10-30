Главная героиня Аня живет с чувством вины долгие годы. 14 лет назад она была няней двух летнего малыша у своих родственников. В один из дней на ее глазах происходит преступление: маленького мальчика похищают прямо из дома. Спасти ребенка и помочь следствию Аня тогда не смогла. Однажды главная героиня совершенно случайно встречает женщину из прошлого, с татуировкой на руке, которую она запомнила навсегда. Наколотый цветок у незнакомки – это единственное, что сохранилось у неё в памяти из того злополучного дня. Аня начинает собственное расследование и выходит на след пропавшего мальчика…













ШРАМ - 2 серия - Мелодрама 2017













ШРАМ - 3 серия - Мелодрама 2017











ШРАМ - 4 серия - Мелодрама 2017











Название: Шрам

Жанр: мелодрама.

Страна: Россия

Режиссер: Дмитрий Магонов

Сценарист: Ренат Хайруллин, Федор Деревянский

Оператор: Ольга Ливинская

Композиторы:

Продюсеры: Михаил Володин, Елена Котунова, Ольга Володина

Актеры: Анна Тараторкина, Александр Тютин, Александр Пашков, Дмитрий Бурукин, Юрий Тузов и другие.

Производство: ООО "Аквилон Медиа"

Премьера: 16 сентября 2017 (ТВЦ)





ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!!!!!!!



