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Шокирующее кино про большие деньги - Жадный Мент / Русские боевики 2020 новинки
Когда-то опер из управления по борьбе с наркотиками пришел на работу с благими намерениями, но окружающий быт и условия сильно на него повлияли. Когда вокруг все зарабатывают деньги, трудно остаться белой вороной. И он становится «как все»: крышует наркоторговцев, решает вопросы для коммерсантов, организует передачу взяток... Однажды героя просят посодействовать в освобождении преступного авторитета. Для решения вопроса хотят использовать его включение в следственную бригаду. Главным следователем по делу оказывается очень принципиальная молодая девушка. С ней нельзя договориться. Она ничего не боится. В какой-то момент он понимает, что эта девушка для него много значит – и далеко не только по работе. Судьба поставит его перед выбором. Какой выбор сделает наш герой?
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