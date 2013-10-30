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yuriy iWowWe
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Создан: 30.10.2013
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Шокирующее кино про большие деньги - Жадный Мент / Русские боевики 2020 новинки

Воскресенье, 17 Января 2021 г. 11:17 + в цитатник

Когда-то опер из управления по борьбе с наркотиками пришел на работу с благими намерениями, но окружающий быт и условия сильно на него повлияли. Когда вокруг все зарабатывают деньги, трудно остаться белой вороной. И он становится «как все»: крышует наркоторговцев, решает вопросы для коммерсантов, организует передачу взяток... Однажды героя просят посодействовать в освобождении преступного авторитета. Для решения вопроса хотят использовать его включение в следственную бригаду. Главным следователем по делу оказывается очень принципиальная молодая девушка. С ней нельзя договориться. Она ничего не боится. В какой-то момент он понимает, что эта девушка для него много значит – и далеко не только по работе. Судьба поставит его перед выбором. Какой выбор сделает наш герой?








Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 2 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Аноним   обратиться по имени Понедельник, 18 Января 2021 г. 22:54 (ссылка)
Фу какой черный фильм. Смотреть невозможно. Без начала и конца, и без титров.
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