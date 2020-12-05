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Судьба посылает нам испытания, выдержать которые в состоянии не каждый. Слабых людей они ломают, сильных закаляют.
Иван Прокопец долго прожил в Чечне: там он воевал, там же был захвачен боевиками в плен. После шести лет отсутствия он возвращается домой, в родную кубанскую станицу. Настя, его школьная любовь, завтра уже выходит замуж за Костю, местного предпринимателя. Кроме того, она ждет от него ребенка. Но снится ей школьная любовь - Иван…
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Режиссер: Виталий Москаленко
В ролях: Владимир Яглыч, Евгения Лоза, Иван Жидков, Карина Андоленко, Лаура Кеосаян, Марина Яковлева, Степан Самойленко, Евгения Добровольская, Александр Самойленко, Игорь Золотовицкий, Борис Невзоров, Михаил Евланов, Петр Кислов, Иван Кокорин