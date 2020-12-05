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yuriy iWowWe
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Создан: 30.10.2013
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Судьбы загадочное завтра. Все серии (2010) Мелодрама @ Русские сериалы

Пятница, 04 Декабря 2020 г. 10:13 + в цитатник



Судьба посылает нам испытания, выдержать которые в состоянии не каждый. Слабых людей они ломают, сильных закаляют.

Иван Прокопец долго прожил в Чечне: там он воевал, там же был захвачен боевиками в плен. После шести лет отсутствия он возвращается домой, в родную кубанскую станицу. Настя, его школьная любовь, завтра уже выходит замуж за Костю, местного предпринимателя. Кроме того, она ждет от него ребенка. Но снится ей школьная любовь - Иван…
————————
Режиссер: Виталий Москаленко
В ролях: Владимир Яглыч, Евгения Лоза, Иван Жидков, Карина Андоленко, Лаура Кеосаян, Марина Яковлева, Степан Самойленко, Евгения Добровольская, Александр Самойленко, Игорь Золотовицкий, Борис Невзоров, Михаил Евланов, Петр Кислов, Иван Кокорин










Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 18 раз
Понравилось: 17 пользователям
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дракоша52   обратиться по имени Пятница, 04 Декабря 2020 г. 12:58 (ссылка)
Спасибо большое!
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Suhanova3887   обратиться по имени Пятница, 04 Декабря 2020 г. 15:59 (ссылка)
yuriy_iWowWe, Спасибо за наводку
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iirina6   обратиться по имени Пятница, 04 Декабря 2020 г. 22:58 (ссылка)
С благодарностью! Всех благ!
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Суббота, 05 Декабря 2020 г. 17:11 (ссылка)
Спасибо, Юрий, надо посмотреть!
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Суббота, 05 Декабря 2020 г. 17:16ссылка
yuriy_iWowWe
ФИЛЬМ СМОТРИТСЯ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ !!!!!!!!!!
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