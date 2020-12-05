МЫ И МИР ВОКРУГ НАС...ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ...И ВОСХИТИТЬСЯ...И УДИВИТЬСЯ... В итальянской Си...

Сегодня знакомимся с фигуративным артом в живописи художника Майкла Фитцпатрика Американский х...

Скульптуры из снега Скульптуры из снега Это необычная коллекция работ. Выставка гигантских ск...

Натюрморт в зимнем лесу Белеют дали дней, и каждый лишний. Блестит на стеклах инея узор. Метели...

"Янтарный Берег". Лиелварде. У водопада. Ч.42. Сказать по совести, пока не знаю, когда мы с в...