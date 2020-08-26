

Зоя Калашникова (Янина Студилина) – молодая, красивая и успешная девушка. Она всего несколько лет назад приехала в Москву и уже открыла собственную фирму. Но как только Зое показалось, что все в ее жизни стало налаживаться, неожиданно погибает ее друг детства – летчик Сиверин, а деловой партнер и бывший возлюбленный Юрий (Евгений Воловенко) исчезает, оставляя девушку с огромными долгами. Зое приходится оставить все, чего она достигла за эти годы: продать бизнес, машину, квартиру и вернуться в свою родную деревню Березовка.



К этому моменту Зоя находится на пятом месяце беременности. Отец Зои, узнав о том, что дочь ждет ребенка и при этом не замужем, требует покинуть его дом. По стечению обстоятельств Зоя выдает себя за вдову летчика Сиверина – героя России и гордости деревни. Ей не нравится эта ситуация, но она вынуждена лгать.



Одновременно с Зоей в Березовку возвращается Антон (Александр Туманов) – школьная любовь Зои и брат Владимира Кальницкого (Сергей Губанов), самого влиятельного человека в селе. Антон только что вышел из тюрьмы и стремится разобраться со своим прошлым. Он уверен, что его посадили по вине брата. Встретившись после долгих лет разлуки, Зоя и Антон чувствуют, что старая любовь может возродиться. Однако Владимир Кальницкий давно мечтает завоевать сердце Зои и теперь не намерен сдаваться.



Когда информация о вдове героя попадает в прессу, жители деревни просят Зою стать председателем и наладить жизнь в Березовке. Зоя надеется оправдать большие надежды, которые возлагают на нее односельчане. Однако девушку не отпускают ее прошлые отношения, долги и обман, на который она была вынуждена пойти. И теперь ей придется найти выход из сложившейся ситуации раньше, чем она окончательно увязнет в собственном нагромождении лжи.



00:00 - 1 серия

43:26 - 2 серия

1:25:32 - 3 серия

2:07:39 - 4 серия

2:49:46 - 5 серия

3:31:52 - 6 серия

4:13:59 - 7 серия

4:56:05 - 8 серия

5:38:11 - 9 серия

6:20:17 - 10 серия

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Режиссер: Андрес Пуустусмаа

В ролях: Янина Студилина, Анатолий Лобоцкий, Александр Туманов, Александра Назарова, Марина Яковлева, Сергей Губанов, Кристина Кузьмина, Евгений Воловенко, Леонид Окунев, Сергей Рудзевич, Илья Алексеев

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Зоя Калашникова (Янина Студилина) – молодая, красивая и успешная девушка. Она всего несколько лет назад приехала в Москву и уже открыла собственную фирму. Но как только Зое показалось, что все в ее жизни стало налаживаться, неожиданно погибает ее друг детства – летчик Сиверин, а деловой партнер и бывший возлюбленный Юрий (Евгений Воловенко) исчезает, оставляя девушку с огромными долгами. Зое приходится оставить все, чего она достигла за эти годы: продать бизнес, машину, квартиру и вернуться в свою родную деревню Березовка.К этому моменту Зоя находится на пятом месяце беременности. Отец Зои, узнав о том, что дочь ждет ребенка и при этом не замужем, требует покинуть его дом. По стечению обстоятельств Зоя выдает себя за вдову летчика Сиверина – героя России и гордости деревни. Ей не нравится эта ситуация, но она вынуждена лгать.Одновременно с Зоей в Березовку возвращается Антон (Александр Туманов) – школьная любовь Зои и брат Владимира Кальницкого (Сергей Губанов), самого влиятельного человека в селе. Антон только что вышел из тюрьмы и стремится разобраться со своим прошлым. Он уверен, что его посадили по вине брата. Встретившись после долгих лет разлуки, Зоя и Антон чувствуют, что старая любовь может возродиться. Однако Владимир Кальницкий давно мечтает завоевать сердце Зои и теперь не намерен сдаваться.Когда информация о вдове героя попадает в прессу, жители деревни просят Зою стать председателем и наладить жизнь в Березовке. Зоя надеется оправдать большие надежды, которые возлагают на нее односельчане. Однако девушку не отпускают ее прошлые отношения, долги и обман, на который она была вынуждена пойти. И теперь ей придется найти выход из сложившейся ситуации раньше, чем она окончательно увязнет в собственном нагромождении лжи.00:00 - 1 серия43:26 - 2 серия1:25:32 - 3 серия2:07:39 - 4 серия2:49:46 - 5 серия3:31:52 - 6 серия4:13:59 - 7 серия4:56:05 - 8 серия5:38:11 - 9 серия6:20:17 - 10 серия————————Режиссер: Андрес ПуустусмааВ ролях: Янина Студилина, Анатолий Лобоцкий, Александр Туманов, Александра Назарова, Марина Яковлева, Сергей Губанов, Кристина Кузьмина, Евгений Воловенко, Леонид Окунев, Сергей Рудзевич, Илья Алексеев————————