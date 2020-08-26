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Посмотреть все фотографии серии Общая
Общая
07:08 01.11.2013
Фотографий: 10

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Создан: 30.10.2013
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Комментариев: 18282
Написано: 231343



Чужая жизнь. Все серии (2014) Мелодрама @Россия 1

Вторник, 25 Августа 2020 г. 05:25 + в цитатник

Зоя Калашникова (Янина Студилина) – молодая, красивая и успешная девушка. Она всего несколько лет назад приехала в Москву и уже открыла собственную фирму. Но как только Зое показалось, что все в ее жизни стало налаживаться, неожиданно погибает ее друг детства – летчик Сиверин, а деловой партнер и бывший возлюбленный Юрий (Евгений Воловенко) исчезает, оставляя девушку с огромными долгами. Зое приходится оставить все, чего она достигла за эти годы: продать бизнес, машину, квартиру и вернуться в свою родную деревню Березовка.

К этому моменту Зоя находится на пятом месяце беременности. Отец Зои, узнав о том, что дочь ждет ребенка и при этом не замужем, требует покинуть его дом. По стечению обстоятельств Зоя выдает себя за вдову летчика Сиверина – героя России и гордости деревни. Ей не нравится эта ситуация, но она вынуждена лгать.

Одновременно с Зоей в Березовку возвращается Антон (Александр Туманов) – школьная любовь Зои и брат Владимира Кальницкого (Сергей Губанов), самого влиятельного человека в селе. Антон только что вышел из тюрьмы и стремится разобраться со своим прошлым. Он уверен, что его посадили по вине брата. Встретившись после долгих лет разлуки, Зоя и Антон чувствуют, что старая любовь может возродиться. Однако Владимир Кальницкий давно мечтает завоевать сердце Зои и теперь не намерен сдаваться.

Когда информация о вдове героя попадает в прессу, жители деревни просят Зою стать председателем и наладить жизнь в Березовке. Зоя надеется оправдать большие надежды, которые возлагают на нее односельчане. Однако девушку не отпускают ее прошлые отношения, долги и обман, на который она была вынуждена пойти. И теперь ей придется найти выход из сложившейся ситуации раньше, чем она окончательно увязнет в собственном нагромождении лжи.

00:00 - 1 серия
43:26 - 2 серия
1:25:32 - 3 серия
2:07:39 - 4 серия
2:49:46 - 5 серия
3:31:52 - 6 серия
4:13:59 - 7 серия
4:56:05 - 8 серия
5:38:11 - 9 серия
6:20:17 - 10 серия
————————
Режиссер: Андрес Пуустусмаа
В ролях: Янина Студилина, Анатолий Лобоцкий, Александр Туманов, Александра Назарова, Марина Яковлева, Сергей Губанов, Кристина Кузьмина, Евгений Воловенко, Леонид Окунев, Сергей Рудзевич, Илья Алексеев
————————










Рубрики:  ВИДЕО-ФИЛЬМЫ.


Процитировано 9 раз
Понравилось: 15 пользователям
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svetikya   обратиться по имени Вторник, 25 Августа 2020 г. 20:59 (ссылка)
Спасибо, Юра! Посмотрю.
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Среда, 26 Августа 2020 г. 13:23 (ссылка)
Видео недоступно,Почему?
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Среда, 26 Августа 2020 г. 13:55ссылка
yuriy_iWowWe
БЫВАЕТ ЭТО ЧТО ТО ТАМ НА СЕРВЕРЕ ОТ МЕНЯ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ ЗАВИСИТ У МЕНЯ ТОЖЕ ЧАСТО БЫВАЕТ ЧТО ВИДЕО НЕ ДОСТУПНО ! ИЗВИНИТЕ
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Taneza   обратиться по имени Среда, 26 Августа 2020 г. 14:35 (ссылка)
Спасибо!!!
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Валянтина   обратиться по имени Валянтина Среда, 26 Августа 2020 г. 21:18 (ссылка)
Чтож, Спасибо! Извините за беспокойство.
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mimozochka   обратиться по имени Среда, 26 Августа 2020 г. 22:21 (ссылка)
Спасибо!!Надо посмотреть!!
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