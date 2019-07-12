Записи Друзья Комментарии
Wise Rat
Аватар Wise_Rat

 -Рубрики

 -Цитатник

ГОТФРИД МИНД (GOTTFRIED MIND). 1768-1814 - КОШАЧИЙ РАФАЭЛЬ - (0)

Готфрид Минд (Gottfried Mind) - швейцарский художник, уроженец Берна, которого называют "кош...

МЕГАВКУСНОЕ ШВЕДСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ «ХАВРЕКАКУР» («МОКРЫЙ ПЕСОК») - (0)

Мегавкусное шведское печенье из овсяных хлопьев «Хаврекакур» («Мокрый песок») В этом посте, до...

СОУС НА ОСНОВЕ ГРЕЧЕСКОГО ЙОГУРТА - ВМЕСТО МАЙОНЕЗА - (0)

Вкусная минутка - ВМЕСТО МАЙОНЕЗА

КАК ЗАКРЫТЬ ЛИЦЕВУЮ ГЛАДЬ, ЧТОБЫ ОНА НЕ ЗАКРУЧИВАЛАСЬ? - (0)

Как закрыть лицевую гладь

МОДНЫЙ МАЛИНОВЫЙ ДЖЕМПЕР! СПИЦЫ - (0)

Модный малиновый джемпер для красоток! Джемпер актуального силуэта, связанный из высокока...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Wise_Rat

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.07.2019
Записей: 3090
Комментариев: 7
Написано: 3233


Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!

Воскресенье, 10 Ноября 2019 г. 04:46 + в цитатник



Творожное печенье

Творог 5% 440 г

Яйцо СО 2 шт

Мука овсяная (любая ц/з) 120 г

Мука кукурузная ц/з (любая ц/з) 120 г

Разрыхлитель 7 г

Эритритол (подсластитель по вкусу) 15 г

Соль щепотка

Кунжут 5 г

Семена льна 10 г

Сыр твёрдый 20 г

Изюм 20 г

Сырное печенье на 100 г 256,9 кКал 18,4/8,8/26,6

1 шт 99 кКал

Печенье с изюмом на 100 г 248,7 кКал 16/6,3/32,7

1 шт 96 кКал

Кунжутно-льняное на 100 г 259,5 кКал 17,1/8,9/27,5

1 шт 100 кКал

 

Творожное суфле

Творог 5.%. 220 г

Яблоки сладкие 2 маленьких (в натертом виде) 180 г

Яйцо СО 1 шт

Белок 1 яйца

На 100 г 110,2 кКал 11,4/4,5/6

 

Творожно-клубничное суфле

Клубника 300 г

Творог 5 % 300 г

Молоко 2,5% 100 г

Желатин 8 г

Фитпарад 6 мерных ложек (3 в клубнику, 3 в творог)

На 100 г 81 кКал. 8,6/2,7/5,1

Порция 94,5 кКал (без украшений)

Для украшения:

  • клубника,
  • миндаль,
  • голубика
  • мята по желанию

 

Пирожное «Картошка»

Творог 5% 200 г

Отруби ржаные 25 г

Какао-порошок натуральный 15 г + 1 г

Фундук 15 г

Экстракт ванили 1/2 ч л

Сироп топинамбура 30 г

На 100 г 195,4 кКал 14,7/8,1/13,7

 

Десерт «Груша под творожно-ореховой шапкой»

Груша сладкая 250 г

Творог 5% 100 г

Миндаль 10 г

Мука овсяная 20 г

Сироп топинамбура 20 г

Растительное масло 5 г

На 100 г 128,3 кКал. 5,7/4,6/15,9

***     ***     ***

Серия сообщений "Рецепты для похудения":
Часть 1 - ЛЁГКИЕ НА ПОДЪЁМ. ЯРКИЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Часть 2 - ЭКОНОМЛЮ ВРЕМЯ! 7 быстрых идей вкусного ЗАВТРАКА на всю НЕДЕЛЮ
...
Часть 6 - Если любите блины, но не хотите толстеть, тогда эти рецепты для вас
Часть 7 - Экономлю время: 7 быстрых УЖИНОВ на НЕДЕЛЮ, маленькие хитрости и заморозка впрок
Часть 8 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 9 - Домашнее Мороженое, 6 РЕЦЕПТОВ и вы перестанете покупать его в МАГАЗИНЕ!
Часть 10 - ТОП 3 ПОЛЕЗНЫХ УЖИНА С РЫБОЙ: МИНТАЙ, СИБАС, ЛОСОСЬ
...
Часть 32 - КАК ПОХУДЕТЬ - ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. МЕНЮ НА ВЕСЬ ДЕНЬ В ПОДРОБНОСТЯХ
Часть 33 - КАК ПОХУДЕТЬ - ДЕНЬ ТРЕТИЙ. МЕНЮ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
Часть 34 - ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ В МИКРОВОЛНОВКЕ ЗА 20 МИНУТ ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ!

Серия сообщений "ПП рецепты":
Часть 1 - 5 РЕЦЕПТОВ, после которых вы полюбите ТЫКВУ
Часть 2 - ТВОРОЖНО-БАНАНОВЫЙ КРЕМ: ЛЕГКИЙ ДЕСЕРТ ДЛЯ ДЕВУШЕК!
...
Часть 17 - 5 ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮД из КУРИЦЫ на НОВЫЙ ГОД
Часть 18 - Экономлю время: 7 быстрых УЖИНОВ на НЕДЕЛЮ, маленькие хитрости и заморозка впрок
Часть 19 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 20 - Домашнее Мороженое, 6 РЕЦЕПТОВ и вы перестанете покупать его в МАГАЗИНЕ!
Часть 21 - 5 идей на ЗАВТРАК: Жареная овсянка, Ленивое хачапури, Варёный омлет, Чиа пудинг, Бутеры
...
Часть 33 - Гениальные САЛАТЫ готовлю на НОВЫЙ ГОД, 5 рецептов из ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ - взорвут ваши РЕЦЕПТОРЫ
Часть 34 - рецепт пп печенья | овсяное печенье без муки
Часть 35 - 3 ПП ДЕСЕРТА ИЗ ОВСЯНКИ: Крамбл, Пирог, Печенье

Серия сообщений "Прочее":
Часть 1 - Маскарпоне в домашних условиях
Часть 2 - ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУКОВЫЙ СУП - ВКУСНО... ЛУК СТАНОВИТСЯ НЕ ЛУКОМ, СЫР ТЯНЕТСЯ, ГРЕНКА ЕДВА ЕДВА ПОХРУСТЫВАЕТ...
...
Часть 7 - Забытый Деревенский Рецепт Картошки... Просто до смеха, вкусно до неприличия!
Часть 8 - 5 БЛЮД НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ 2020, Этот Новый год будет самым ВКУСНЫМ!
Часть 9 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 10 - ДОМАШНИЙ ТВЕРДЫЙ СЫР (ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ)
Часть 11 - 5 удивительных блюд ИЗ ОБЫЧНОЙ ГРЕЧКИ
Часть 12 - Домашний СЫР а ля Маскарпоне, вроде обычные ПРОДУКТЫ, сделайте САМИ!
Часть 13 - Котлеты из Тыквы Постные, Котлеты Тыквенно-Овсяные, Еда в Пост
Часть 14 - Домашний крем-сыр

Серия сообщений "Блюда из творога":
Часть 1 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 2 - 6 рецептов диетических кексов на десерт, минимум калорий

Метки:  


Процитировано 17 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится



Я-НикОль   обратиться по имени Вторник, 12 Ноября 2019 г. 00:19 (ссылка)
Рецепты из творога

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте