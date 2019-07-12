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Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Творожное печенье
Творог 5% 440 г
Яйцо СО 2 шт
Мука овсяная (любая ц/з) 120 г
Мука кукурузная ц/з (любая ц/з) 120 г
Разрыхлитель 7 г
Эритритол (подсластитель по вкусу) 15 г
Соль щепотка
Кунжут 5 г
Семена льна 10 г
Сыр твёрдый 20 г
Изюм 20 г
Сырное печенье на 100 г 256,9 кКал 18,4/8,8/26,6
1 шт 99 кКал
Печенье с изюмом на 100 г 248,7 кКал 16/6,3/32,7
1 шт 96 кКал
Кунжутно-льняное на 100 г 259,5 кКал 17,1/8,9/27,5
1 шт 100 кКал
Творожное суфле
Творог 5.%. 220 г
Яблоки сладкие 2 маленьких (в натертом виде) 180 г
Яйцо СО 1 шт
Белок 1 яйца
На 100 г 110,2 кКал 11,4/4,5/6
Творожно-клубничное суфле
Клубника 300 г
Творог 5 % 300 г
Молоко 2,5% 100 г
Желатин 8 г
Фитпарад 6 мерных ложек (3 в клубнику, 3 в творог)
На 100 г 81 кКал. 8,6/2,7/5,1
Порция 94,5 кКал (без украшений)
Для украшения:
Пирожное «Картошка»
Творог 5% 200 г
Отруби ржаные 25 г
Какао-порошок натуральный 15 г + 1 г
Фундук 15 г
Экстракт ванили 1/2 ч л
Сироп топинамбура 30 г
На 100 г 195,4 кКал 14,7/8,1/13,7
Десерт «Груша под творожно-ореховой шапкой»
Груша сладкая 250 г
Творог 5% 100 г
Миндаль 10 г
Мука овсяная 20 г
Сироп топинамбура 20 г
Растительное масло 5 г
На 100 г 128,3 кКал. 5,7/4,6/15,9
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Серия сообщений "Рецепты для похудения":
Часть 1 - ЛЁГКИЕ НА ПОДЪЁМ. ЯРКИЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Часть 2 - ЭКОНОМЛЮ ВРЕМЯ! 7 быстрых идей вкусного ЗАВТРАКА на всю НЕДЕЛЮ
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Часть 6 - Если любите блины, но не хотите толстеть, тогда эти рецепты для вас
Часть 7 - Экономлю время: 7 быстрых УЖИНОВ на НЕДЕЛЮ, маленькие хитрости и заморозка впрок
Часть 8 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 9 - Домашнее Мороженое, 6 РЕЦЕПТОВ и вы перестанете покупать его в МАГАЗИНЕ!
Часть 10 - ТОП 3 ПОЛЕЗНЫХ УЖИНА С РЫБОЙ: МИНТАЙ, СИБАС, ЛОСОСЬ
...
Часть 32 - КАК ПОХУДЕТЬ - ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. МЕНЮ НА ВЕСЬ ДЕНЬ В ПОДРОБНОСТЯХ
Часть 33 - КАК ПОХУДЕТЬ - ДЕНЬ ТРЕТИЙ. МЕНЮ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
Часть 34 - ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ В МИКРОВОЛНОВКЕ ЗА 20 МИНУТ ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ!
Серия сообщений "ПП рецепты":
Часть 1 - 5 РЕЦЕПТОВ, после которых вы полюбите ТЫКВУ
Часть 2 - ТВОРОЖНО-БАНАНОВЫЙ КРЕМ: ЛЕГКИЙ ДЕСЕРТ ДЛЯ ДЕВУШЕК!
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Часть 17 - 5 ПРАЗДНИЧНЫХ БЛЮД из КУРИЦЫ на НОВЫЙ ГОД
Часть 18 - Экономлю время: 7 быстрых УЖИНОВ на НЕДЕЛЮ, маленькие хитрости и заморозка впрок
Часть 19 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 20 - Домашнее Мороженое, 6 РЕЦЕПТОВ и вы перестанете покупать его в МАГАЗИНЕ!
Часть 21 - 5 идей на ЗАВТРАК: Жареная овсянка, Ленивое хачапури, Варёный омлет, Чиа пудинг, Бутеры
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Часть 33 - Гениальные САЛАТЫ готовлю на НОВЫЙ ГОД, 5 рецептов из ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ - взорвут ваши РЕЦЕПТОРЫ
Часть 34 - рецепт пп печенья | овсяное печенье без муки
Часть 35 - 3 ПП ДЕСЕРТА ИЗ ОВСЯНКИ: Крамбл, Пирог, Печенье
Серия сообщений "Прочее":
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Часть 2 - ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУКОВЫЙ СУП - ВКУСНО... ЛУК СТАНОВИТСЯ НЕ ЛУКОМ, СЫР ТЯНЕТСЯ, ГРЕНКА ЕДВА ЕДВА ПОХРУСТЫВАЕТ...
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Часть 7 - Забытый Деревенский Рецепт Картошки... Просто до смеха, вкусно до неприличия!
Часть 8 - 5 БЛЮД НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ 2020, Этот Новый год будет самым ВКУСНЫМ!
Часть 9 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 10 - ДОМАШНИЙ ТВЕРДЫЙ СЫР (ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ)
Часть 11 - 5 удивительных блюд ИЗ ОБЫЧНОЙ ГРЕЧКИ
Часть 12 - Домашний СЫР а ля Маскарпоне, вроде обычные ПРОДУКТЫ, сделайте САМИ!
Часть 13 - Котлеты из Тыквы Постные, Котлеты Тыквенно-Овсяные, Еда в Пост
Часть 14 - Домашний крем-сыр
Серия сообщений "Блюда из творога":
Часть 1 - Вот это ТВОРОГ !!! 5 РЕЦЕПТОВ, которые Вы запишете!
Часть 2 - 6 рецептов диетических кексов на десерт, минимум калорий
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