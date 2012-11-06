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Серия сообщений "- правила дорожного движения":
Часть 1 - Уроки безопасности на дороге.
Часть 2 - Азбука безопасности на дороге
Часть 3 - Правила дорожного движения.ПИРАТЫ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
Часть 4 - Правила дорожного движения
Часть 5 - Азбука безопасности на дороге
Часть 6 - Дидактические карточки. Правила поведения на дороге.
Часть 7 - Уроки светофора
Часть 8 - Уроки Светофора
Часть 9 - Правила дорожного движения для юного пешехода
Часть 10 - Стихи и загадки о правилах дорожного движения

Выбрана рубрика - правила дорожного движения.


Соседние рубрики: - дома(4)

Другие рубрики в этом дневнике: ЮМОР (улыбнёмся)(10), Шьём сами(29), ШАБЛОНЫ,ТРАФАРЕТЫ(52), ХУДОЖНИКИ(151), ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!(33), УЧИМСЯ:(365), УРОКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ(2), УПАКОВОЧКИ, КОРОБОЧКИ(4), ТЕСТЫ(20), Театрализованная деятельность(25), Талантливые дети(8), Сумочки(10), СТИХИ(60), Советы родителям(13), СКАЗКИ(74), СЕМЬЯ(4), СВОИМИ РУКАМИ(20), РАСКРАСКИ(137), Разное(13), Развивающие книги и журналы(92), Развивающие игры:(78), РАЗВИВАЕМ:(360), ПТИЦЫ(7), ПРИРОДА(3), ПРАЗДНИКИ(179), ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ(28), Полезные сайты(1), Полезные вещи(5), ПОЗДРАВЛЕНИЯ(13), Поделки из бумаги(214), Поделки и украшения из различных материалов(123), ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ(64), ПЕСНИ детские(28), Опыты и Эксперименты(15), Одежда детская(35), Обувь детская(8), НОВЫЙ ГОД(208), НАСЕКОМЫЕ(5), Мультфильмы(16), МОРЯ и ОКЕАНЫ и их обитатели(7), МОИ ФОТО(2), Мои путешествия и экскурсии (с внучатами)(1), МОИ МАСТЕРИЛКИ(5), МОИ КНОПОЧКИ и КОММЕНТИКИ(13), МАСТЕР - КЛАССЫ(54), МАЛЬЧИКАМ(11), Клипарт(23), ИГРЫ(97), ИГРУШКИ(245), ЗЕМНОВОДНЫЕ(1), ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ(29), ЖИВОТНЫЕ(34), ДЛЯ ЗАНЯТИЙ(286), ДЛЯ ДНЕВНИКА (личное)(349), ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА(317), ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ(44), ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ И УТРЕННИКИ(63), ДЕТСКИЕ САЙТЫ(19), ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА(13), ДЕТСКАЯ КОМНАТА(79), ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА(17), ДЕТКИ(18), ДЕВОЧКАМ(24), ВЯЗАНИЕ для детей(81), ВРЕМЕНА ГОДА(124), ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ(21), ВКУСНЯШКИ деткам(78), БРОДИЛКИ(1), БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ(22), АЛЬБОМ о малыше(12)
Комментарии (2)
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Уроки безопасности на дороге.

Дневник
Вторник, 08 Января 2013 г. 17:38 + в цитатник

Правила дорожного движения.

Уроки тетушки Совы

Урок 1



Урок 2



Урок 3



Урок 4



Урок 5



Урок 6



 

Продолжение следует.


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Азбука безопасности на дороге

Дневник
Вторник, 08 Января 2013 г. 18:09 + в цитатник

Правила дорожного движения. Смешарики

 

Здесь 32 видеоролика. 




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Правила дорожного движения.ПИРАТЫ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
Суббота, 13 Апреля 2013 г. 11:16 + в цитатник
Это цитата сообщения Svetlana-sima [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПИРАТЫ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

1. 
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Правила дорожного движения

Дневник
Вторник, 16 Апреля 2013 г. 19:09 + в цитатник

 



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5111852_podstavochka_pod_video_1_ (510x142, 27Kb)


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Азбука безопасности на дороге

Дневник
Вторник, 16 Апреля 2013 г. 19:10 + в цитатник

 



5111852_podstavochka_pod_video_2_ (510x142, 27Kb)

 

 



5111852_podstavochka_pod_video_2_ (510x142, 27Kb)


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Комментарии (2)
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Дидактические карточки. Правила поведения на дороге.

Дневник
Вторник, 16 Апреля 2013 г. 20:45 + в цитатник

 



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Рубрики:  ДЛЯ ЗАНЯТИЙ/- для занятий
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ/- дидактические материалы
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

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Уроки светофора

Дневник
Вторник, 16 Апреля 2013 г. 20:52 + в цитатник

 

 

 

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далее
Рубрики:  ДЛЯ ЗАНЯТИЙ/- для занятий
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ/- дидактические материалы
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

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Комментарии (0)
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Уроки Светофора

Дневник
Пятница, 19 Апреля 2013 г. 17:29 + в цитатник




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5111852_detia617 (114x148, 4Kb)

далее

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Комментарии (6)
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Правила дорожного движения для юного пешехода

Дневник
Вторник, 29 Сентября 2015 г. 17:10 + в цитатник

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Комментарии (8)
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Стихи и загадки о правилах дорожного движения

Дневник
Вторник, 10 Мая 2016 г. 19:20 + в цитатник

 

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Знание правил дорожного движения и умение правильно вести себя на дороге — залог безопасности ребёнка вне дома.

5111852_svetoforchik (154x220, 26Kb)
Рубрики:  ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

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