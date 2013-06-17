Аноним обратиться по имени

Вторник, 24 Июня 2025 г. 10:02 ( Вторник, 24 Июня 2025 г. 10:02 ( ссылка

В первую очередь сволочь Ленина, отбросившему Россию на столетие назад, - вот кого надо клеймить! Великий "ученый", проигнорировав человеческую природу, взял на вооружение нежизнеспособный в условиях мировой конкуренции лозунг другого "ученого" - К. Маркса: - Долой частную собственность" - и убил весь цвет нации. Продолжил живодер Сталин. Маразм геронтофилов и лизоблюдов - тоже результат тоталитарного государства. Рухнуло закономерно.