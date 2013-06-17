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История России. От Рюрика до Революции. Видео.

Понедельник, 23 Июня 2025 г. 14:04 + в цитатник
Цитата сообщения Алевтина_Серова
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История России. От Рюрика до Революции. Видео.

История России. Все серии. От Рюрика до Революции



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Рубрики:  история
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Понравилось: 4 пользователям
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Аноним   обратиться по имени Вторник, 24 Июня 2025 г. 10:02 (ссылка)
В первую очередь сволочь Ленина, отбросившему Россию на столетие назад, - вот кого надо клеймить! Великий "ученый", проигнорировав человеческую природу, взял на вооружение нежизнеспособный в условиях мировой конкуренции лозунг другого "ученого" - К. Маркса: - Долой частную собственность" - и убил весь цвет нации. Продолжил живодер Сталин. Маразм геронтофилов и лизоблюдов - тоже результат тоталитарного государства. Рухнуло закономерно.
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Крестьянский_сын   обратиться по имени Вторник, 24 Июня 2025 г. 14:08 (ссылка)
Во как - оказывается, октябрьскую революцию 1917 года спланировал Троцкий! Сомнительное утверждение!!
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Дана95   обратиться по имени Вторник, 24 Июня 2025 г. 14:22 (ссылка)
vokintorov, Спасибо за интересный пост!
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