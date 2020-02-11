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Почему не цветет герань в домашних условиях — что делать

Понедельник, 10 Февраля 2020 г. 19:06 + в цитатник

Выращивание герани позволяет преобразить помещение. Растение не требовательно к уходу и регулярно радует пышным цветением. Однако в некоторых случаях культура формирует листья, но не выпускает цветоносы. Для решения проблемы необходимо знать, почему не цвет герань, и как ускорить появление бутонов. Когда герань выпускает соцветия и сколько длится этот период Правильный уход позволяет любоваться привлекательными бутонами растения. В зависимости от сорта герань может цвести в разные периоды года:

  • Лесная и крупнокорневищная герань зацветают в середине мая. Соцветия этих растений сохраняют свой цвет в течение 30-40 дней.
  • Грузинская и мелкотычинковая герань начинают выпускать соцветия в середине июня. Длительность цветения у них составляет до 40 дней.
  • Далматская, болотная и луговая герань зацветают в середине июля. Длительность цветения – всего 20 дней.
  • Пепельная и герань Ренарда цветут в середине лета. Длительность цветения составляет 30 дней.

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Почему не цветет герань

В домашних условиях герань может цвести до 6 раз в сезон. При правильном уходе культура регулярно формирует бутоны и сохраняет свой цвет в течение 20 дней.
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Длительность цветения растения
Условия цветения герани
Чтобы растение сформировало бутоны, важно соблюдать следующие особенности в уходе:

  • В доме герань должна быть на южной стороне. Растение требует большого количества солнечного света. На участке необходимо выбирать открытое место. Достаточное количество солнца способствует появлению крупных листьев и обильному цветению.
  • В доме растение нельзя размещать вблизи отопительных приборов. Из-за этого нижние листья куста желтеют, а цветоносы формируют мелкие бутоны.
  • Культура не переносит глинистых типов грунта. Необходимо отдавать предпочтение рыхлой почве, которая хорошо пропускает воздух. Если грунт используется садовый, необходимо смешивать его с речным песком.
  • Для формирования соцветий необходимо регулярно вносить подкормки. Для герани используются комплексные минеральные удобрения, которые не только способствуют появлению соцветий, но и продлевают период цветения растения.
  • Соблюдение определенной температуры. Цвести растение начинает, только если температура воздуха превышает 12 градусов.
  • Для цветения необходимо, чтобы дом был без сквозняков. В противном случае культура может погибнуть.
  • Герань нужно регулярно и обильно поливать. Только в таком случае цветоносы смогут вытянуться и сформировать бутоны. Даже в зимний период, когда воздух в помещении сухой, нежелательно опрыскивать листья. Это может привести к снижению периода цветения.
  • Горшок с цветком должен быть достаточно просторным, так как растение имеет хорошо развитию корневую систему. Своевременные пересаживания будут стимулировать формирование соцветий.

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Условия для роста
Герань может подвергаться атаке вредителей, поэтому необходимо регулярно осматривать листья культуры. При появлении первых симптомов рекомендуют обрабатывать растение специальными средствами и отделять его от других цветов. Чаще всего на культуре появляется тля. Эти насекомые питаются соком растения, что приводит к слабости побегов.
Важно! Частые пересадки растения могут повредить корневую систему, поэтому при выборе горшка необходимо учитывать быстрый рост корней.
Почему не цветет герань, а дает только листву 

  •  Неверно подобранный горшок. Если емкость тесная, все свои силы корни будут отдавать на рост новых побегов, а не формирование цветков. В тесном горшке растение начинает активно расти вверх, листья крупные, но расположены редко.
  • Неправильно выбранные удобрения и нарушение графика подкормок. Если удобрять растение слишком часто, это приведет к быстрому увеличению листьев. Цветение может отсутствовать из-за недостатка питательных веществ.
  • Чрезмерное количество влаги. Несмотря на то, что герань любит влажную почву, частые поливы приводят к формированию зеленой массы без бутонов. Осенью растение нужно поливать реже, иначе это тоже может негативно отразиться на появлении соцветий.
  • Отсутствие обрезки. При большом скоплении побегов у корневой системы не хватает питательных веществ, чтобы зацвести. Особенно внимательно необходимо отслеживать появление молодых отростков, которые могут забирать всю силу взрослого куста.
  • Поражение корней. Болезни корней приводят к отсутствию бутонов и могут способствовать гибели растения.
  • Недостаток света. В тени растение будет тянуться к свету, и становиться слабым. Такие кусты практически никогда не цветут.
  • Поражение вредителями. Насекомые снижают силы растения, поэтому оно не может цвести.
  • Низкая температура воздуха. Такие ситуации возникают зимой. Жаркие условия герань переносит хорошо, а снижение температуры может приводить к отсутствию цветения.

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Почему не цветет, а только формирует листву
Некоторые сорта растения имеют свои особенности. Например, часто возникает вопрос, почему не цветет королевская герань. Данный сорт в отличие от других разновидностей имеет пышный куст, который требует особой обрезки и ухода. Цветение культуры может не начинаться по таким причинам:

  • из-за недостатка света;
  • если горшок чрезмерно большой;
  • при частом и неправильном проведении обрезки;
  • если растение своевременно не пересаживают в новый грунт;
  • расположение герани в тени – при этом бутоны формируются, но опадают, так и не распустившись.

Источник: https://pocvetam.ru/komnatnye-rasteniya/tsvetushchie/pochemu-ne-tsvetet-geran.html

Серия сообщений "Герани и другие цветущие":
Часть 1 - Фуксия (лат. Fuchsia Triphylla Flore Coccinea)
Часть 2 - УХАЖИВАЕМ ЗА СПАТИФИЛЛУМОМ
...
Часть 46 - Вот как ухаживать за геранью, чтоб она выглядела как шар из цветов и листьев
Часть 47 - Как правильно поливать комнатную герань
Часть 48 - Почему не цветет герань в домашних условиях — что делать
Часть 49 - Почему не цветет королевская герань

Рубрики:  Комнатные растения
Метки:  


Процитировано 16 раз
Понравилось: 29 пользователям
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Валентина-л   обратиться по имени Вторник, 11 Февраля 2020 г. 07:33 (ссылка)
Спасибо.
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Алина_Белина   обратиться по имени Вторник, 11 Февраля 2020 г. 10:11 (ссылка)
Доброго дня солнышко!!!
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Вторник, 11 Февраля 2020 г. 14:44ссылка
Ваша_Вишня
Рада видеть, удачного дня.
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зуева_татьяна   обратиться по имени Вторник, 11 Февраля 2020 г. 16:36 (ссылка)
А сколько лет может существовать куст герани? Вот белой герани у меня 15 лет, розовой 10 лет, а красная герань после 6 лет загнулась, погибла.
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Вторник, 11 Февраля 2020 г. 17:49ссылка
Ваша_Вишня
Все зависит от ухода и сорта... Спасибо за визит.
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Vi-Natalka   обратиться по имени Вторник, 11 Февраля 2020 г. 17:17 (ссылка)
Мне очень нравится герань на клумбах летом)) Добрый вечер, Наташа!
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Вторник, 11 Февраля 2020 г. 17:49ссылка
Ваша_Вишня
А я люблю ее в кашпо, она очень хорошо смотрится)
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 23:34 (ссылка)
а у меня растет и растет. Я могу ее просто срезать и она снова идет в рост
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Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 13:12ссылка
Ваша_Вишня
Мои в этом году такие несчастные...
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