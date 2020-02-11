Выращивание герани позволяет преобразить помещение. Растение не требовательно к уходу и регулярно радует пышным цветением. Однако в некоторых случаях культура формирует листья, но не выпускает цветоносы. Для решения проблемы необходимо знать, почему не цвет герань, и как ускорить появление бутонов. Когда герань выпускает соцветия и сколько длится этот период Правильный уход позволяет любоваться привлекательными бутонами растения. В зависимости от сорта герань может цвести в разные периоды года:

Лесная и крупнокорневищная герань зацветают в середине мая. Соцветия этих растений сохраняют свой цвет в течение 30-40 дней.

Грузинская и мелкотычинковая герань начинают выпускать соцветия в середине июня. Длительность цветения у них составляет до 40 дней.

Далматская, болотная и луговая герань зацветают в середине июля. Длительность цветения – всего 20 дней.

Пепельная и герань Ренарда цветут в середине лета. Длительность цветения составляет 30 дней.



Почему не цветет герань



В домашних условиях герань может цвести до 6 раз в сезон. При правильном уходе культура регулярно формирует бутоны и сохраняет свой цвет в течение 20 дней.



Длительность цветения растения

Условия цветения герани

Чтобы растение сформировало бутоны, важно соблюдать следующие особенности в уходе:

В доме герань должна быть на южной стороне. Растение требует большого количества солнечного света. На участке необходимо выбирать открытое место. Достаточное количество солнца способствует появлению крупных листьев и обильному цветению.

В доме растение нельзя размещать вблизи отопительных приборов. Из-за этого нижние листья куста желтеют, а цветоносы формируют мелкие бутоны.

Культура не переносит глинистых типов грунта. Необходимо отдавать предпочтение рыхлой почве, которая хорошо пропускает воздух. Если грунт используется садовый, необходимо смешивать его с речным песком.

Для формирования соцветий необходимо регулярно вносить подкормки. Для герани используются комплексные минеральные удобрения, которые не только способствуют появлению соцветий, но и продлевают период цветения растения.

Соблюдение определенной температуры. Цвести растение начинает, только если температура воздуха превышает 12 градусов.

Для цветения необходимо, чтобы дом был без сквозняков. В противном случае культура может погибнуть.

Герань нужно регулярно и обильно поливать. Только в таком случае цветоносы смогут вытянуться и сформировать бутоны. Даже в зимний период, когда воздух в помещении сухой, нежелательно опрыскивать листья. Это может привести к снижению периода цветения.

Горшок с цветком должен быть достаточно просторным, так как растение имеет хорошо развитию корневую систему. Своевременные пересаживания будут стимулировать формирование соцветий.



Условия для роста

Герань может подвергаться атаке вредителей, поэтому необходимо регулярно осматривать листья культуры. При появлении первых симптомов рекомендуют обрабатывать растение специальными средствами и отделять его от других цветов. Чаще всего на культуре появляется тля. Эти насекомые питаются соком растения, что приводит к слабости побегов.

Важно! Частые пересадки растения могут повредить корневую систему, поэтому при выборе горшка необходимо учитывать быстрый рост корней.

Почему не цветет герань, а дает только листву

Неверно подобранный горшок. Если емкость тесная, все свои силы корни будут отдавать на рост новых побегов, а не формирование цветков. В тесном горшке растение начинает активно расти вверх, листья крупные, но расположены редко.

Неправильно выбранные удобрения и нарушение графика подкормок. Если удобрять растение слишком часто, это приведет к быстрому увеличению листьев. Цветение может отсутствовать из-за недостатка питательных веществ.

Чрезмерное количество влаги. Несмотря на то, что герань любит влажную почву, частые поливы приводят к формированию зеленой массы без бутонов. Осенью растение нужно поливать реже, иначе это тоже может негативно отразиться на появлении соцветий.

Отсутствие обрезки. При большом скоплении побегов у корневой системы не хватает питательных веществ, чтобы зацвести. Особенно внимательно необходимо отслеживать появление молодых отростков, которые могут забирать всю силу взрослого куста.

Поражение корней. Болезни корней приводят к отсутствию бутонов и могут способствовать гибели растения.

Недостаток света. В тени растение будет тянуться к свету, и становиться слабым. Такие кусты практически никогда не цветут.

Поражение вредителями. Насекомые снижают силы растения, поэтому оно не может цвести.

Низкая температура воздуха. Такие ситуации возникают зимой. Жаркие условия герань переносит хорошо, а снижение температуры может приводить к отсутствию цветения.



Почему не цветет, а только формирует листву

Некоторые сорта растения имеют свои особенности. Например, часто возникает вопрос, почему не цветет королевская герань. Данный сорт в отличие от других разновидностей имеет пышный куст, который требует особой обрезки и ухода. Цветение культуры может не начинаться по таким причинам:

из-за недостатка света;

если горшок чрезмерно большой;

при частом и неправильном проведении обрезки;

если растение своевременно не пересаживают в новый грунт;

расположение герани в тени – при этом бутоны формируются, но опадают, так и не распустившись.

Источник: https://pocvetam.ru/komnatnye-rasteniya/tsvetushchie/pochemu-ne-tsvetet-geran.html