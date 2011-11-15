Джемпер Размер российский: 44/46, 48/50, 52/54 Описание вязания Спинка Н...

Кардиган Размеры: 42/46, 48/50, 52/54 Экспресс МК. Описание вязания Предлага...

Помидоры с огурцами по-корейски. Каждый закрываю по 5 банок и не хватает Помидоры с огурцами п...

Джемпер September Rose http://images.vfl.ru/ii/1636361769/fa96a5df/36594426_m.jpg h...

ИДЕИ быстрых и вкусных САЛАТОВ с морковью по-корейски от "Кухня наизнанку": Очень вкусные...