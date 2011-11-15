Салат «Прага» — это утончённость вкуса, лаконичность стиля, а также простота ингредиентов и роскошь их сочетания. Данное блюдо имеет не один рецепт, их достаточно много. Все они разнообразны и в то же время абсолютно индивидуальные в своём приготовлении. Словом, это то, что вы непременно должны приготовить хотя бы раз.
На этой страничке вы найдете несколько различных вариаций приготовления этого широко известного угощения. Специально для вас, наш дорогой читатель, мы подобрали самые лучшие, вкусные и оригинальные рецепты. Выберете для себя тот, что понравится, насладитесь его неповторимостью и богатым вкусом.
Нам потребуется:
Филе куриное (можно использовать мясо индейки) — 300 грамм;
Яйцо куриное — 3 шт.;
Зелёный горошек консервированный (например, «Бондюэль») — 200 грамм (маленькая баночка);
Морковь — 2 шт.;
Чернослив (без косточки) — 100 грамм;
Огурчики маринованные — 4 шт.;
Майонез — 200-250 грамм;
Лук — 1 луковица;
Столовый уксус — 2 ст. л.;
Орешки грецкие – 100 грамм;
Вода (для разбавления уксуса);
Соль по вкусу.
Приготовление:
Начнём приготовление салата с отваривания основных наших ингредиентов: нам надо сварить куриное филе, морковь и яйца (вкрутую). Думаю, будет лишним рассказывать, что вода солится при варке, курица готовится 20 минут под крышкой после закипания, морковь — полчаса, а яйцо еще меньше. В общем, приготовили, вынули из воды, остудили;
Отваренное куриное филе острым ножом кромсаем на мелкие кубики;
Яйца, сваренные вкрутую, измельчаем на крупной тёрке;
Точно также (с помощью тёрки) отварную морковь превращаем в тёртую. Перед натиранием с моркови надо счистить шкурку;
Теперь самая сложная операция — нарезка лука. Почистим его, на разделочной доске превратим в мелкие кубики. Чтобы не расплакаться, нож должен периодически окунаться в холодную воду. Потом измельчённый лук заливаем разбавленным столовым уксусом, маринуем 10-15 минут, чтобы из него ушла горечь. Да, ещё маринад солим, перчим — это обязательно;
Пока лук маринуется, мы нарежем огурчики также на мелкие кубики;
Чернослив промываем, заливаем кипятком, чтобы он запарился, на 5 минут. После чего воду сливаем, остывший чернослив мелко рубим ножом. В общем, основные ингредиенты к сборке салата готовы. Салат у нас слоеный, поэтому собираем поэтажно, между ингредиентами промазываем майонезным соусом;
Грецкие орешки слегка поджарим, чтобы добавить нашему салату неповторимый аромат, а затем измельчим немного;
Выкладываем слои: куриное филе, маринованный лук, поверх этого яички, огурчики, затем черед моркови, зеленого горошка, грецких орешков. Завершаем все черносливом. Поверх него рисуем диагональную майонезную сетку (ромбовидную или трапециевидную), по периметру украшаем зелёными горошинами.
Наконец, забываем салат «Прага» в холодильнике на пару часов, там он хорошо пропитается — и на стол!
Рецепт второй: с курицей, черносливом и острым сыром
Нам потребуется:
Курочка свежая – 250 грамм;
Сыр острый – 140 грамм;
Чернослив крупный (без косточки) – 190 грамм;
Морковь – 1 шт.;
Горошек зеленый (консервир.) – 1 баночка;
Лук – 1 шт.;
Яички – 4 шт.;
Огурчики соленые – 2 шт.;
Майонез – 1 пакет;
Соль.
Приготовление:
Основным ингредиентом салата, входящим в этот рецепт является курочка. С нее мы и начнем. Очистим подходящий кусочек от шкурки, затем бросим в кипящую воду солью и специями. Ждем, пока отварится. Потом даем ей охладиться, чтобы не обжечь наши пальчики, вынимаем косточки. Полученное мясо нарежем крупно на кубики;
Второй продукт, который мы подвергнем термообработке – яйца. Отварим их, как полагается. Потом дадим остыть, лучше в холодной воде. Поруби очищенные яички на тонкие ломтики;
Далее займемся черносливом. Переберем, хорошо промоем. Потом закинем все ягодки в кипяток, 20 минут для отпаривания будет достаточно. Затем крупные плоды тоненькими полосками нашинкуем;
С огурчиками все еще проще: натрем их на самых крупных отверстиях терки, а затем отожмем сок в кулаке;
Лучок почистим от «ста одежек», нашинкуем кубиками, не забыв перед этим помыть овощ;
Морковку тщательно отмываем от почвы, потом счищаем шкурку. На средних отверстиях терки натрем ее в соломку;
Сыр покрошим в стружку любой толщины, как больше нравится;
Теперь, постольку рецепт салата у нас слоеный, выложим ингредиенты поэтажно: сначала курочку, далее огурчики, после них лук, яйца, затем наступает черед моркови, консервированного горошка, потом чернослива. Завершает все это великолепие слой сырной стружки;
Между слоями обязательно промазывать все майонезом, лучше всего наименее жирным.
Совет: В слоеные салаты обычно «уходит» много майонеза. Сэкономить его, а также уберечь блюдо от «утопания» в соусе можно следующим образом: отрежьте маленький уголок у мягкого майонезного пакета, затем рисуйте на слоях тонкие узоры или паутинки. Угощение хорошо пропитается, а соуса потратится намного меньше.
Рецепт третий: С курицей, грибами и черносливом
Нам потребуется:
Грибы свежие (белые, шампиньоны) – 220 грамм;
Курочка – 220 грамм;
Чернослив – 90 грамм;
Огурчик соленый – 1 крупный;
Яички – 5 шт.;
Укроп свежий – 50 грамм;
Морковь – 1 шт.;
Маслины – 10 шт.;
Зелень лука – 3 перышка;
Масло подсолнечника – 3 ст. л.;
Приготовление:
Салатик у нас с курицей, поэтому ее мы ополоснем, отделим шкурку. Отправим вариться солью, специями. Как приготовится – вынимаем, пусть охладится. Потом отделим от мяса косточки, порежем крупненько;
Теперь черед грибочков. Лучше брать крупные шампиньоны, их мы поскрябаем ножом (немного почистим), затем ополоснем. Далее приступаем к нарезке, нам нужны крупные ломтики;
Разогреем немного масла подсолнечника в сковородке, закинем к нему нарезанные грибочки. Пожарим до мягкости, часто мешая. Потом отправим охлаждаться;
Огурчики нашинкуем крупно, немного выжмем с них сок;
Яички сварим, дадим самостоятельно остыть. Очистим и порубим их крупненько;
Морковку отмоем от почвы. Затем бросим в кипяток отвариваться, но не солим воду, в этом нет необходимости. Когда станет мягкой, вынем ее, пусть остывает. Потом почистим овощ, натрем;
Всю зелень хорошо сполоснем, стряхнем капельки воды. Немного просушим ее. Укроп вместе с луком порубим;
С маслинок сольем весь рассол, порежем ягодки пополам;
Чернослив переберем от всяческого мусора. Потом запарим его в кипятке, нужно. Чтобы он разбух. Сольем жидкость, пусть остынет. После нарежем некрупно;
Теперь собираем поэтажно наш соленый салатик, как требует этот рецепт. Между каждым ингредиентом обязательно добавляем майонез. Сначала выложим куриное мясо, поверх него пойдут грибы. Далее слой лука, моркови, чернослива, измельченных оливок. После этого выкладываем огурчики, а потом слой рубленых яичек. В завершение обсыпаем все смесью рубленой зелени. Готово!
Рецепт четвертый: С курицей и томатами
Нам потребуется:
Грудка куриная — 1 шт. (350-400 г);
Ветчина сочная — 150 г;
Помидоры свежие — 2 шт.;
Салат свежий — 1 пучок;
Сыр «Пармезан» — 60 г;
Огурец свежий — 1 шт.;
Майонез «Провансаль» — 100-150 г;
Лук — 1 луковица;
Оливки, зелень петрушки для украшения салата;
Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Куриную грудку промываем, отвариваем, вынимаем из бульона, остужаем, шинкуем соломкой. Если не хотите заморачиваться, то просто измельчите её блендером.
Лук промываем, снимаем шелуху, нарезаем полукольцами. Для снятия горечи лук можно замариновать в слабом растворе уксуса или ошпарить кипятком, а лучше использовать красный сорт.
С ветчины снимаем плёнку, нарезаем соломкой.
Огурец моем, также нарезаем соломкой.
Помидорки нарезаем брусочками.
Салат разрываем руками на клочки.
Сыр измельчаем на мелкой тёрке.
Салатик у нас слоеный, поэтому в нем будут такие «этажи»: салатные листья, отварная курица, лук, майонез. Далее пойдет ветчина, огурец, порошковый перчик, вновь смазываем майонезом. Затем кладем помидоры, солим. Сверху салат обсыпается тёртым сыром, украшаем разрезанными пополам оливками и веточкой петрушки.
Совет: Такой салат «Прага» сразу должен подаваться к столу, длительное его хранение в холодильнике недопустимо, так как из томатов выходит сок, что меняет вкус блюда не в лучшую сторону.
Источник- https://mirsalata.ru/salat-praga/