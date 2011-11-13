Жареные пирожки с ливером на сковороде — сытные и ароматные
Пирожки с ливером — это вкусный и питательный перекус, который напомнит вам о домашней кухне. Мягкое тесто и ароматная начинка из ливера сделают эти пирожки любимым угощением для всей семьи. Приготовление этих пирожков на сковороде придает им аппетитную золотистую корочку и нежную текстуру внутри.
✅Ингредиенты:
✅Для теста:
Молоко — 250 мл
Дрожжи сухие — 1 ч. л.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Мука — 500 г
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 3 ст. л.
✅Для начинки:
Ливер (печень, сердце, легкие) — 500 г
Лук репчатый — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Способ приготовления:
Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 37°C), добавьте сахар и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать (появится пена).
В отдельной миске просейте муку, добавьте соль.
Влейте молоко с дрожжами в муку, добавьте яйцо и растительное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.
Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час для подъема. Оно должно увеличиться в объеме в 2 раза.
Отварите ливер в подсоленной воде до готовности (примерно 30-40 минут). Остудите.
Пропустите ливер через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
Добавьте измельчённый ливер к луку, посолите и поперчите по вкусу. Обжарьте начинку на среднем огне несколько минут, затем снимите с огня и дайте остыть.
Подошедшее тесто разделите на небольшие кусочки (размером с мячик для пинг-понга). Раскатайте каждый кусочек в лепёшку.
В центр каждой лепёшки выложите 1-2 столовые ложки начинки. Закрепите края теста, формируя пирожки, и аккуратно придайте им продолговатую или круглую форму.
Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне.
Жарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Следите, чтобы огонь не был слишком сильным, чтобы пирожки успели прожариться внутри.
Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
Подавайте пирожки горячими или тёплыми с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.