Жареные пирожки с ливером на сковороде — сытные и ароматные

Пирожки с ливером — это вкусный и питательный перекус, который напомнит вам о домашней кухне. Мягкое тесто и ароматная начинка из ливера сделают эти пирожки любимым угощением для всей семьи. Приготовление этих пирожков на сковороде придает им аппетитную золотистую корочку и нежную текстуру внутри.

✅Ингредиенты:

✅Для теста:

Молоко — 250 мл

Дрожжи сухие — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Мука — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 3 ст. л.

✅Для начинки:

Ливер (печень, сердце, легкие) — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Способ приготовления:

Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 37°C), добавьте сахар и сухие дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать (появится пена).

В отдельной миске просейте муку, добавьте соль.

Влейте молоко с дрожжами в муку, добавьте яйцо и растительное масло. Замесите мягкое и эластичное тесто. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час для подъема. Оно должно увеличиться в объеме в 2 раза.

Отварите ливер в подсоленной воде до готовности (примерно 30-40 минут). Остудите.

Пропустите ливер через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.

Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.

Добавьте измельчённый ливер к луку, посолите и поперчите по вкусу. Обжарьте начинку на среднем огне несколько минут, затем снимите с огня и дайте остыть.

Подошедшее тесто разделите на небольшие кусочки (размером с мячик для пинг-понга). Раскатайте каждый кусочек в лепёшку.

В центр каждой лепёшки выложите 1-2 столовые ложки начинки. Закрепите края теста, формируя пирожки, и аккуратно придайте им продолговатую или круглую форму.

Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне.

Жарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Следите, чтобы огонь не был слишком сильным, чтобы пирожки успели прожариться внутри.

Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте пирожки горячими или тёплыми с любимым соусом или как самостоятельное блюдо.