Понедельник, 29 Мая 2023 г. 10:20
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Метки:
Кулинария
рецепты
закуски
Рулет из лаваша
Готовлю не первый рaз!
Рулет из лаваша
Нам понадобится:
- Тонкий лаваш
- Майонез
- Листья салата
- Варёные яйца
- Огурцы
- Крабовые палочек
Смазать лаваш майонезом.
Листья салат помыть и подсушить.
Как на видео разложить полосками все ингредиенты: листья салата, протёртые яйца, огурцы и крабовые палочки.
Свернуть в плотный рулет.
Обмотать пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1час.
Снять пленку и порезать на порционные куски.
Рулетик получается красивый, очень аппетитный и вкусный! И готовится без хлопот!
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