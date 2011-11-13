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Создан: 13.11.2011
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Рулет из лаваша

Понедельник, 29 Мая 2023 г. 10:20 + в цитатник
Готовлю не первый рaз!
Рулет из лаваша
 
Нам понадобится:
- Тонкий лаваш
- Майонез
- Листья салата
- Варёные яйца
- Огурцы
- Крабовые палочек
 
Смазать лаваш майонезом.
Листья салат помыть и подсушить.
Как на видео разложить полосками все ингредиенты: листья салата, протёртые яйца, огурцы и крабовые палочки.
Свернуть в плотный рулет.
Обмотать пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1час.
Снять пленку и порезать на порционные куски.
Рулетик получается красивый, очень аппетитный и вкусный! И готовится без хлопот!
Попробуйте и с этой начинкой
rulet-iz-lavasha-s-nachinkoj-iz-krabovyx-palochek (610x420, 126Kb)
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Процитировано 4 раз
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 30 Мая 2023 г. 13:27 (ссылка)
БлагоДарю.
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