Готовлю не первый рaз!

Рулет из лаваша

Нам понадобится:

- Тонкий лаваш

- Майонез

- Листья салата

- Варёные яйца

- Огурцы

- Крабовые палочек

Смазать лаваш майонезом.

Листья салат помыть и подсушить.

Как на видео разложить полосками все ингредиенты: листья салата, протёртые яйца, огурцы и крабовые палочки.

Свернуть в плотный рулет.

Обмотать пищевой пленкой и отправить в холодильник на 1час.

Снять пленку и порезать на порционные куски.

Рулетик получается красивый, очень аппетитный и вкусный! И готовится без хлопот!

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