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СУББОТНИЙ ЗАВТРАК
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Исходное сообщение Вег_СнежиДа у меня одна работа - интервью уже расшифрованное до ума довести )
работы начинаются со списка)
Исходное сообщение Вег_СнежиНу, да, в этом смысле похоже ))) Сырники сделала, мясо запекла, морс и бульон сварила, картошку почистила, посуду помыла, кекс в печке, за шерстью съездила... Короче, до интервью руки сегодня точно не дойдут )))
Такой психоприём.
Исходное сообщение BlackSea1Плохого ничего. Просто если творог недостаточно плотный и яйца вместе с белком, муки нужно столько, что получаются не сырники и творожные оладьи
А что плохого в муке в сырниках....Нормально с ней получается.
Исходное сообщение Олег_Федотов
Елена,не устаю вами восхищаться. Спасибо вам за то, что заставили меня готовить! Что-то я ел, конечно, после развода. Но сегодня я, к примеру, приготовил рийет из рыбы и суп-рассольник. Суп сделал на куриных желудках. Потрясно. Гдавное, желудки отварить до кондиции. Часа два минимум
Ответ на комментарий vellenaВ таком случае муки можно положить не много, но сделать творожную запеканку.
Ответ на комментарий Олег_ФедотовВ мультиварке - 20 минут - в пыль разварятся.
Исходное сообщение vellenareaderСпасибо. Думаю, я это переживу )))
Уважаемая Елена Сергеевна, по итогам прочтения вашего поста в телеграме я считаю своим долгом на всякий случай предупредить, что теперь положено писать "Земфира (признана Минюстом иностранным агентом)" - ну или как-то в этом роде. Ваши читатели, конечно, люди вменяемые и стучать не будут, то если вдруг кто-то настучит, то вас могут за неупоминание этого факта оштрафовать на две тысячи рублей.
Ответ на комментарий vellenaчто у людей в головах.......(зачеркнуто).
Ответ на комментарий gemchugina1967
Исходное сообщение gemchugina1967
Аппетитные сырники!
Мы с внучками делаем немного иначе. Творог у нас всегда 5%. Большей жирности в близлежащих магазинах не найдешь, да нам и не нужно. Пропорции простые: на 200 грамм творога одно яйцо и одна столовая ложка муки. Никогда сырники в муке не обваливаем. Как-то сделали с обвалкой и никому не понравилось. Без обвалки я начала делать сырники лет двадцать пять тому назад, так и прижилось.
Исходное сообщение R_wing
и надо же, берем больше жира, но боимся лишнюю ложку муки.
Исходное сообщение Don_Ryba
Елена Сергеевна , а как Вам медиаспортивный феномен Заремы?
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