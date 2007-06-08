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СУББОТНИЙ ЗАВТРАК

Суббота, 11 Февраля 2023 г. 12:51 + в цитатник
Очень не хочется начинать работу. В этих случаях я обычно начинаю с повышенной активностью искать себе занятие на кухне, тем более, что вечером гости, и эти поиски привели меня к сооружению идеальных сырников. Как признался однажды сын моего приятеля, чьи дети — просто неимоверные фанаты сырников, он даже деньги заплатил за мастер-класс, чтобы его сырники были безупречными во всех отношениях: не слишком сладкие, без муки, не расплывающиеся при этом по сковороде в процессе жарки, ну, собственно, что я вам рассказываю: идеал — он и в Африке идеал.

Начнем с проблемного: Как сделать, чтобы сырники оставались творожными, а не мучными оладьями?

Лайфхак: чем жирнее творог, тем он плотнее. Сегодняшние сырники я делала из 18-процентного творога (в Азбуке вкуса продаётся), вместо обычных 9-ти процентов, и это того стоило Более высокая жирность компенсируется тем, что к таким сырникам совершенно необязательна сметана. Они самодостаточны.
На две пачки по 200 грамм — 2 желтка, щепотка соли, 2 столовые ложки сахара (без верха) и столовая ложка муки.
В мастерклассе рассказывали, как сделать сырники вообще без муки (творог, смешанный с желтками, положить на ночь под гнёт, чтобы полностью избавиться от влаги). Но: вам всё равно понадобится мука — обваливать сырники перед жаркой, чтобы была красивая корочка. Мы же стремимся к идеалу? А идеал не может быть некрасивым.

Как сделать, чтобы сырники были идеально ровными?
Посыпаем лист пергаментной бумаги или фольги мукой (можно и поверхность стола, но потом долго отмывать) и начинаем раскатывать всю нашу вымешанную массу в колбаску. Масса липкая, так что руки нужно тоже окунать в муку. И, когда ваша колбаска приобретёт размеры примерно 35 см в длину и 5 см в диаметре, режем её острым ножом на 16 частей: пополам, ещё раз каждый кусок пополам, и повторяем процесс, пока не получится 16.

Если кого вдруг пугает процесс, можно несколько упростить задачу, разделив массу пополам и делая колбаску на 8 сырников. Лезвие ножа нужно постоянно протирать — творог внутри колбаски липкий, и, если этого не делать, сырники по мере нарезки будут выходить бесформенными.

Далее каждый кусочек ровняем в ровненький кружок (это удобно делать при помощи обычного столового ножа), обмакиваем с обеих сторон в муку и на сковородку. Лайфхак: сырники жарятся стремительно, поэтому правильнее сначала подготовить все «шайбочки», и выкладывать на сковороду (смесь растительного и сливочного масла) одновременно.
Почему смесь масел? Потому что одно только сливочное быстрее начинает гореть. Добавляя растительное, мы это предотвращаем.

Ну и всё, собственно. Повторяю важное: сырники жарятся стремительно. Поэтому нужно очень внимательно следить за степенью нагрева сковороды и поглядывать на нижнюю сторону сырников при жарке. И не говорите потом, что вас не предупреждали.

И маленький секрет персонально от меня: в вымешанную творожную массу я всегда добавляю горсть золотистого изюма — на мой взгляд он идеально подходит к сырникам. Если изюма нет, то горсть нарезанной мелкой лапшой кураги.
Хороших выходных!
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Процитировано 6 раз
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Вег_Снежи   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 13:18 (ссылка)
работы начинаются со списка)
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vellena   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 13:43 (ссылка)
Исходное сообщение Вег_Снежи
работы начинаются со списка)
Да у меня одна работа - интервью уже расшифрованное до ума довести )
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Вег_Снежи   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 13:51 (ссылка)
vellena, у меня тоже на ви одно чень непростое дело, надо до вторника (пнд тоже выходной) кровь из носа сделать, я в таком случае составляю список, включаю даже второстепенное и начинаю с легких дел. Каждая галочка поднимает решимость справиться и с главным делом.
Такой психоприём.
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LOSEV   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 14:45 (ссылка)
Красивое)
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vellena   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 15:00 (ссылка)
Исходное сообщение Вег_Снежи
Такой психоприём.
Ну, да, в этом смысле похоже ))) Сырники сделала, мясо запекла, морс и бульон сварила, картошку почистила, посуду помыла, кекс в печке, за шерстью съездила... Короче, до интервью руки сегодня точно не дойдут )))
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BlackSea1   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 15:46 (ссылка)
А что плохого в муке в сырниках....Нормально с ней получается.
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vellena   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 16:02 (ссылка)
Исходное сообщение BlackSea1
А что плохого в муке в сырниках....Нормально с ней получается.
Плохого ничего. Просто если творог недостаточно плотный и яйца вместе с белком, муки нужно столько, что получаются не сырники и творожные оладьи
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Олег_Федотов   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 17:52 (ссылка)
Елена,не устаю вами восхищаться. Спасибо вам за то, что заставили меня готовить! Что-то я ел, конечно, после развода. Но сегодня я, к примеру, приготовил рийет из рыбы и суп-рассольник. Суп сделал на куриных желудках. Потрясно. Гдавное, желудки отварить до кондиции. Часа два минимум
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LOSEV   обратиться по имени Суббота, 11 Февраля 2023 г. 18:39 (ссылка)
Исходное сообщение Олег_Федотов
Елена,не устаю вами восхищаться. Спасибо вам за то, что заставили меня готовить! Что-то я ел, конечно, после развода. Но сегодня я, к примеру, приготовил рийет из рыбы и суп-рассольник. Суп сделал на куриных желудках. Потрясно. Гдавное, желудки отварить до кондиции. Часа два минимум

Да вы, батенька, гурман)
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Дмитрий_Цыбин   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 00:54 (ссылка)
LOSEV, а кто тут не гурман?) Лося вон ели и курочек-уточек (хозяин дома охотник). И морковку по-корейски (в прошлый раз мне досталось делать после горнолыжки, ныне нет). Вкусно же, реально. Повод был - суббота и 2 интеллектуальные битвы (вторая в формате ну очень вольного афтепати - день рождения пермской части франшизы всё же). А препати (классику, первую из двух) мы ещё и выиграли у всех крутых команд города - получили нереальное удовольствие от игры как от процесса - настолько порой многоходовые и совместно-командные "выкруты" были. А так как закончилось все это ещё и вкусной едой - красота в степени))
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Дмитрий_Цыбин   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 00:57 (ссылка)
Олег_Федотов, наговоришь ты на себя) Елена поспособствовала наверняка, а уж заставил ты себя сам, не?)) Развод ни разу не повод отказываться от вкусной еды😁
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BlackSea1   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 01:02 (ссылка)

Ответ на комментарий vellena

В таком случае муки можно положить не много, но сделать творожную запеканку.
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R_wing   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 01:07 (ссылка)
сырники почти как мои на вид. это мое, наверное, фирменное блюдо. только я не делаю никаких колбасок и прочего (это ж не ленивые вареники) а просто отщипываю от массы кусочек нужного размера, скатываю в шарик, потом сплющил слегка, и да, на разогретую сковородку.
а муки столько, сколько просит творог, какой взял. и какие хочу. можно сделать типа с кремом, а можно чуть хлебные. и никакого сахара в смесь. соль. а сахар, если хочется, слегка на сметану посыпать. быстро, сытно, для меня это почти всегда ужин. а моим близким на завтрак оставляю.
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R_wing   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 01:09 (ссылка)
из одной пачки можно 5 штук сделать. а можно и больше. вчера было 8 )
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R_wing   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 01:12 (ссылка)
я беру яйцо цельное. а вот творог чаще 2% или 5%. а можно и 0.
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gemchugina1967   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 07:51 (ссылка)
Аппетитные сырники!
Мы с внучками делаем немного иначе. Творог у нас всегда 5%. Большей жирности в близлежащих магазинах не найдешь, да нам и не нужно. Пропорции простые: на 200 грамм творога одно яйцо и одна столовая ложка муки. Никогда сырники в муке не обваливаем. Как-то сделали с обвалкой и никому не понравилось. Без обвалки я начала делать сырники лет двадцать пять тому назад, так и прижилось.
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BlackSea1   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 10:07 (ссылка)

Ответ на комментарий Олег_Федотов

В мультиварке - 20 минут - в пыль разварятся.
Чему там восхищаться.....
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Nad-in   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 11:42 (ссылка)
Сырники я всегда делаю с изюмом, муки и сахара - минимум, ещё мне нравится готовые сырники посыпать корицей.
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Тамара_Григорьевна   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 11:45 (ссылка)
vellena, vellena, Благодарность за секретики !

(Добавил ссылку к себе в дневник)

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vellenareader   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 11:55 (ссылка)
Уважаемая Елена Сергеевна, по итогам прочтения вашего поста в телеграме я считаю своим долгом на всякий случай предупредить, что теперь положено писать "Земфира (признана Минюстом иностранным агентом)" - ну или как-то в этом роде. Ваши читатели, конечно, люди вменяемые и стучать не будут, то если вдруг кто-то настучит, то вас могут за неупоминание этого факта оштрафовать на две тысячи рублей.
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vellena   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 12:21 (ссылка)
Исходное сообщение vellenareader
Уважаемая Елена Сергеевна, по итогам прочтения вашего поста в телеграме я считаю своим долгом на всякий случай предупредить, что теперь положено писать "Земфира (признана Минюстом иностранным агентом)" - ну или как-то в этом роде. Ваши читатели, конечно, люди вменяемые и стучать не будут, то если вдруг кто-то настучит, то вас могут за неупоминание этого факта оштрафовать на две тысячи рублей.
Спасибо. Думаю, я это переживу )))
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BlackSea1   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 12:37 (ссылка)

Ответ на комментарий vellena

что у людей в головах.......(зачеркнуто).
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tomkin   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 13:03 (ссылка)
vellena, спасибо, актуально)), и все же - температура нагрева сковородки? У меня сырники пропекаются на маленьком огне достаточно нестремительно))). Изюм золотистый - безусловно!
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Don_Ryba   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 13:09 (ссылка)
С детского сада (1961) ненавижу сырники, а также запеканку.
А вам давали рыбий жир?
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Don_Ryba   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 13:35 (ссылка)
Про агента Земфиру - никогда не понимал ее творчества, манамана какое-то, но некоторым нравилось, жалко ее. Разрушила себя зависимостью. Впрочем, ей как многим в эпоху перемен пришлось несладко. Слаб человече.
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Don_Ryba   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 13:40 (ссылка)
Елена Сергеевна , а как Вам медиаспортивный феномен Заремы?
А на днях я узнал, что в спортивном, более того, хоккейном медиапространстве есть ещё и Зухра!
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R_wing   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 14:23 (ссылка)
tomkin, у меня температура сковородки такая чтоб положили и они начали шипеть. как при большинстве жарки, чтоб типа образовавшаяся корочка не дала маслу проникать вглубь. полежав минуту буквально, переворот, минимальный огонь и крышкой накрыл.
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R_wing   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 14:27 (ссылка)

Ответ на комментарий gemchugina1967

Исходное сообщение gemchugina1967
Аппетитные сырники!
Мы с внучками делаем немного иначе. Творог у нас всегда 5%. Большей жирности в близлежащих магазинах не найдешь, да нам и не нужно. Пропорции простые: на 200 грамм творога одно яйцо и одна столовая ложка муки. Никогда сырники в муке не обваливаем. Как-то сделали с обвалкой и никому не понравилось. Без обвалки я начала делать сырники лет двадцать пять тому назад, так и прижилось.

насчет без обвалки не знаю, но с остальным согласен. для меня сырники это белковое блюдо. беря жирный творог. мы получаем больше жира в пищу, при этом белка там меньше. и надо же, берем больше жира, но боимся лишнюю ложку муки. у меня наоборот. хотя для вкуса можно по всякому.
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vellena   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 14:59 (ссылка)
Исходное сообщение R_wing
и надо же, берем больше жира, но боимся лишнюю ложку муки.

Дело не в «боимся», а в том, что лишняя ложка муки способна ощутимо изменить вкус. В конце концов, вся история про кулинарию — это история собственных вкусовых предпочтений )))
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vellena   обратиться по имени Воскресенье, 12 Февраля 2023 г. 15:00 (ссылка)
Исходное сообщение Don_Ryba
Елена Сергеевна , а как Вам медиаспортивный феномен Заремы?

Навскидку — для меня совершенно очевидно, что Зарема разбирается в футболе и футбольном менеджменте сильно лучше, чем 99 процентов тех, кто о футболе пишет
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