Очень не хочется начинать работу. В этих случаях я обычно начинаю с повышенной активностью искать себе занятие на кухне, тем более, что вечером гости, и эти поиски привели меня к сооружению идеальных сырников. Как признался однажды сын моего приятеля, чьи дети — просто неимоверные фанаты сырников, он даже деньги заплатил за мастер-класс, чтобы его сырники были безупречными во всех отношениях: не слишком сладкие, без муки, не расплывающиеся при этом по сковороде в процессе жарки, ну, собственно, что я вам рассказываю: идеал — он и в Африке идеал.Начнем с проблемного: Как сделать, чтобы сырники оставались творожными, а не мучными оладьями?Лайфхак: чем жирнее творог, тем он плотнее. Сегодняшние сырники я делала из 18-процентного творога (в Азбуке вкуса продаётся), вместо обычных 9-ти процентов, и это того стоило Более высокая жирность компенсируется тем, что к таким сырникам совершенно необязательна сметана. Они самодостаточны.На две пачки по 200 грамм — 2 желтка, щепотка соли, 2 столовые ложки сахара (без верха) и столовая ложка муки.В мастерклассе рассказывали, как сделать сырники вообще без муки (творог, смешанный с желтками, положить на ночь под гнёт, чтобы полностью избавиться от влаги). Но: вам всё равно понадобится мука — обваливать сырники перед жаркой, чтобы была красивая корочка. Мы же стремимся к идеалу? А идеал не может быть некрасивым.Как сделать, чтобы сырники были идеально ровными?Посыпаем лист пергаментной бумаги или фольги мукой (можно и поверхность стола, но потом долго отмывать) и начинаем раскатывать всю нашу вымешанную массу в колбаску. Масса липкая, так что руки нужно тоже окунать в муку. И, когда ваша колбаска приобретёт размеры примерно 35 см в длину и 5 см в диаметре, режем её острым ножом на 16 частей: пополам, ещё раз каждый кусок пополам, и повторяем процесс, пока не получится 16.Если кого вдруг пугает процесс, можно несколько упростить задачу, разделив массу пополам и делая колбаску на 8 сырников. Лезвие ножа нужно постоянно протирать — творог внутри колбаски липкий, и, если этого не делать, сырники по мере нарезки будут выходить бесформенными.Далее каждый кусочек ровняем в ровненький кружок (это удобно делать при помощи обычного столового ножа), обмакиваем с обеих сторон в муку и на сковородку. Лайфхак: сырники жарятся стремительно, поэтому правильнее сначала подготовить все «шайбочки», и выкладывать на сковороду (смесь растительного и сливочного масла) одновременно.Почему смесь масел? Потому что одно только сливочное быстрее начинает гореть. Добавляя растительное, мы это предотвращаем.Ну и всё, собственно. Повторяю важное: сырники жарятся стремительно. Поэтому нужно очень внимательно следить за степенью нагрева сковороды и поглядывать на нижнюю сторону сырников при жарке. И не говорите потом, что вас не предупреждали.И маленький секрет персонально от меня: в вымешанную творожную массу я всегда добавляю горсть золотистого изюма — на мой взгляд он идеально подходит к сырникам. Если изюма нет, то горсть нарезанной мелкой лапшой кураги.Хороших выходных!