Записи Друзья Комментарии
valyakarhenko
Аватар valyakarhenko

 -Метки

антиквариаткамни астрология афоризмы притчи варежки перчатки виды теста для выпечки все для детей вяжем детям диагностика домашняя мазь/растирки заговоры заготовки запеканка омлет идеи изучаем английский кекс сладости компьютер куличи кухня народов мира лекарства аптечные лепешки(разные) магия молитвы музыка мясо-колбаса напитки разные носкитапочкипинетки обувь огороднику! от кашля и бронхита очищение организма печенье и пряники пироги быстрые пироги.булочки пицца /пироги из лаваша! полезности-здоровье полезные советы проза разное рукав реглан рыба и морепродукты салаты самодельные конфеты-сладкая колбаска сделай сам секреты целителей соус заправка майонез стихи сыр творог молоко.. телефон теплые изделия топы.кофточки.костюмы торт без выпечки тортики крем точечный массажгимнастика травы/чаи узоры фильмы любимые хитрости /журналы хитрости вязания хлеб хозяйке на заметку чебуреки .самса хачапури шапкишляпкиберет шитье для женщин это интересно это нужно знать юмор

 -Рубрики

 -Цитатник

Герань — это не просто красивый цветок. Все, без исключения, виды герани обладают целебными свойствами. - (0)

Герань — это не просто красивый цветок. Все, без исключения, виды герани обладают целебными свойства...

Заливной пирог с картошкой – не останется и крошки! - (0)

Заливной пирог с картошкой – не останется и крошки!   Даже обычный на первый взгляд ...

Один из самых простых рецептов сладкой выпечки к чаю, который я часто готовлю: ванильный пирог с джемом на скорую руку - (0)

🌸 Один из самых простых рецептов сладкой выпечки к чаю, который я часто готовлю: ванильный п...

Заготовка блюд НА 3 ДНЯ: завтрак, обед и ужин для 4-х человек - (0)

Заготовка блюд НА 3 ДНЯ: завтрак, обед и ужин для 4-х человек     Меню ...

«КРЕСТЬЯНСКИЙ» РОСТОК БЕЗ УКОРОЧЕННЫХ РЯДО - (0)

«КРЕСТЬЯНСКИЙ» РОСТОК БЕЗ УКОРОЧЕННЫХ РЯДО Цитирую Автора: Сразу оговорюсь: "крестьянский" - это...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в valyakarhenko

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 11.06.2011
Записей: 26177
Комментариев: 5392
Написано: 35620


Герань — это не просто красивый цветок. Все, без исключения, виды герани обладают целебными свойствами.

Понедельник, 15 Мая 2023 г. 08:12 + в цитатник
Цитата сообщения Таточка-Танюша
Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!
Герань — это не просто красивый цветок. Все, без исключения, виды герани обладают целебными свойствами.

 


ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГЕРАНИ!


Пеларгония домашняя (герань) — растение, которое раньше считали цветком аристократов. Ее восхитительные пышные цветы и яркий окрас станут украшением любого жилища. Но герань — это не просто красивый цветок. Ее лечебные свойства сложно переоценить. Мы расскажем тебе, как именно использовать это неприхотливое растение. Обрати внимание, что все, без исключения, виды герани обладают целебными свойствами. 

Р‘Р“РљР 12345 (681x625, 367Kb)

Рубрики:  народная медицина/ТРАВЫ / ЧАИ масла
Метки:  
Понравилось: 3 пользователям
Нравится

Sofija_Dubrovina   обратиться по имени Вторник, 16 Мая 2023 г. 08:04 (ссылка)
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за информацию.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте