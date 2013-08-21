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Valentina 1407
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ЧИСТКИ СОСУДОВ И ВЫВЕДЕНИЯ ТОКСИНОВ - (0)

Замечательный рецепт для чистки сосудов и выведения токсинов Это замечательный рецепт для чист...

ТОРТ МАДОННА. - (0)

Торт Мадонна. Торт Мадонна рецепт торт около 2 кг. Тесто 200 гм.муки 4 яйца 100 г...

ВОЛШЕБНАЯ КУРИЦА. - (0)

Волшебная курица. Иметь: Курицу (моя весила 1 300 гр), две средних луковицы, 2 пе...

СТАКАН ГРЕЧКИ И СТАКАН ПШЕНА! ВКУСНЕЙШИЙ УЖИН ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! - (0)

Стакан гречки и стакан пшена! Вкуснейший ужин для всей семьи! Мясо (курица, индейка, ягня...

СЫРНАЯ САМСА С ГРИБАМИ ✧ БЫСТРО И ПРОСТО - (0)

Сырная Самса с Грибами ✧ Быстро и Просто Для теста: 300 г муки 150 г сметаны ...

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НАПОМИНАЛКА "КРЕМЫ ДЛЯ ДЕСЕРТОВ"

Вторник, 23 Мая 2023 г. 06:43 + в цитатник
Цитата сообщения Таточка-Танюша
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Напоминалка "кремы для десертов"


 

Рубрики:  Кулинария
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