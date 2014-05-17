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Создан: 17.05.2014
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Линоленовая кислота (альфа-линоленовая кислота)

Среда, 23 Декабря 2020 г. 23:28 + в цитатник

α-линоленовая кислота, n-3 жирная кислота, относится к группе незаменимых жирных кислот, называемых так, поскольку они не могут вырабатываться в организме и должны быть получены с пищей. Семена большинства растений и масла семян богаты в большей степени n-6 жирной кислотой, линолевой кислотой. Исключения составляют льняное семя (должно измельчаться для лучшего всасывания питательных веществ) и грецкие орехи. Линолевая кислота также представляет собой незаменимую жирную кислоту, но она и другие n-6 жирные кислоты конкурируют с n-3 кислотами за расположение в клеточных мембранах и имеют весьма разное действие на организм человека

α-линоленовая кислота относительно более чувствительна к окислению и становится прогорклой быстрее, чем многие другие масла. Поэтому ее избегают многие производители масел, не смотря на всю пользу ее для человека.

Подробнее на сайте https://triquetra.ru/makrobiotika/chem-opasny-tran...produktakh-est-transzhiry.html

triquetra.ru/5649336_omega3_ (676x517, 1915Kb)

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