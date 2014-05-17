В древности целители Китая считали предупреждение болезней более приоритетной задачей, чем лечение. Тогда появилось выражение: «Настоящий врач не тот, кто борется с хворью, а тот, кто не допускает ее образования». В нынешнее время, когда семейные врачи есть у меньшинства, людям приходится самостоятельно искать возможности оставаться здоровыми, без должных знаний и опыта.

Правильное воздействие на акупунктурные точки помогает улучшить состояние отдельных систем организма, так как при их стимуляции энергия Ци приходит к балансу. Всего на теле человека больше 600 подобных зон. Приведем для примера несколько основных точек, воздействие на которые с давних пор используется в китайской медицине для лечения многих недугов:

Хэ-гу – многофункциональная точка, которая чаще всего используется для лечения заболеваний ротовой полости и ЖКТ. Ней-гуань – точка часто используется при терапии заболеваний печени и ССС. Цзу-сань-ли– универсальная точка, на которую воздействуют при лечении болезней, связанных с желудком, половыми органами, селезенкой и другими системами организма. Вэй-чжун – стимуляция точки помогает устранить сложные заболевания в области позвоночника, почек и мочевого пузыря. Бай-хуэй – акупнуктурное воздействие на эту точку помогает при сильных головных болях, бессоннице, головокружениях и заложенностях носа. Тянь-ту – связана с органами дыхательной системы, помогает для профилактики бронхита и других болезней, которые сопровождаются кашлем.

Воздействие подушечками пальцев на эти и другие важные зоны организма имеет отличный терапевтический эффект. Сложные методики массажа под силу выполнять только специалисту, но некоторые простые техники можно делать самостоятельно

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