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Китайский точечный массаж: раскройте и направьте в нужное русло жизненную энергию
В древности целители Китая считали предупреждение болезней более приоритетной задачей, чем лечение. Тогда появилось выражение: «Настоящий врач не тот, кто борется с хворью, а тот, кто не допускает ее образования». В нынешнее время, когда семейные врачи есть у меньшинства, людям приходится самостоятельно искать возможности оставаться здоровыми, без должных знаний и опыта.
Правильное воздействие на акупунктурные точки помогает улучшить состояние отдельных систем организма, так как при их стимуляции энергия Ци приходит к балансу. Всего на теле человека больше 600 подобных зон. Приведем для примера несколько основных точек, воздействие на которые с давних пор используется в китайской медицине для лечения многих недугов:
Воздействие подушечками пальцев на эти и другие важные зоны организма имеет отличный терапевтический эффект. Сложные методики массажа под силу выполнять только специалисту, но некоторые простые техники можно делать самостоятельно
https://triquetra.ru/akupressura.html
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