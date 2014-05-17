Такими распространенными вирусными заболеваниями как грипп и простуда болеют многие, особенно в эпидемию, но особенно часто - люди со сниженным иммунитетом.

Научно доказано, что около 70% иммуномодулирующих клеток человека находятся в желудочно-кишечном тракте. А это значит, что наше здоровье в сезон простуд во многом зависит от благополучия ЖКТ.

Современный люди постоянно испытывают негативные воздействия - плохая экология, вода, недостаток сна и неправильное питание. Все это - катастрофа для иммунитета и микрофлоры кишечника, которая постоянно нуждается в защите и восстановлении.

«Одним из эффективных методов поддержания здоровья ЖКТ является регулярное употребление пробиотиков. Особенно кстати это в холодное время года, когда нашему иммунитету приходится выдерживать массированные атаки вирусных инфекций! Пробиотики - живые микроорганизмы, которые при попадании в желудочно-кишечный тракт человека в достаточном количестве, сохраняют свою активность, жизнеспособность и оказывают положительное влияние на здоровье человека. Их польза для иммунитета подтверждена научными исследованиями.



К примеру, австралийские ученые подсчитали, что количество дней нетрудоспособности людей с ослабленным иммунитетом, сокращается наполовину, если принимать пробиотики дважды в день. При этом ключевую роль играет регулярность их употребления. Устойчивый эффект возникает на 3-4 неделе.

Но не все пробиотические продукты имеют научно-доказанный иммуномодулирующий эффект. Поэтому для надежной защиты от простудных заболеваний в холодное время года не стоит полагаться исключительно на йогурты и кефирчики, купленные в супермаркете. Желательно принимать специально разработанные биологически активные добавки и к их выбору следует отнестись серьезно, посоветоваться с лечащим врачом

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