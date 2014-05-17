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Создан: 17.05.2014
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Гидрогенизированное пальмовое масло

Четверг, 10 Декабря 2020 г. 20:09 + в цитатник

Главную опасность для кровеносных сосудов представляют транс-жиры, их основной поставщик – маргарины и дешевые маргариновые смеси для жаренья. Маргарины получаются путем гидрогенизации растительного масла: в него «вбивают» воздух и жидкая масса превращается в брусок. В результате гидрогенизации молекулы водорода путем химической реакции встраиваются в молекулы жира, и последние теряют свою изначальную структуру, приобретая новую, доселе небывалую или крайне редко встречающуюся в природе (транс- жир). Ферменты в организме не распознают чужака, а печень реагирует на транс-жир так же, как на стресс – вырабатывает больше холестерина, который и скапливается на стенках кровеносных сосудов.

Маргарины – чрезвычайно удобны для пищевой промышленности – они дешевые, гидрогенизация продлевает срок хранения, тогда как жидкие растительные масла быстро прогоркают. Тесто из маргарина получается нежное и рассыпчатое. Пальмовое масло добавляется в продукты, как в натуральном виде, так и в гидрогенизированном виде. В гидрогенизированном - оно, безусловно, вреднее. Но это касается любого гидрогенизированного жира.

https://triquetra.ru/makrobiotika/chem-opasny-tran...produktakh-est-transzhiry.html

ГИДРОГЕНЕЗИРОВАННОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО/5649336_transfat3 (620x363, 1910Kb)

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