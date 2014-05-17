Главная опасность трансжиров заключается в их вредном воздействии на сердечно-сосудистую систему.

Ишемическая болезнь сердца занимает первое место в мире по числу умирающих от нее людей. По данным ВОЗ, в 2012 году она привела к смерти 7,4 миллиона человек. На втором месте смерть от инсульта (6,7 миллиона), вероятность которого также повышается при употреблении трансжиров.

Их употребление снижает показатели «хорошего» холестерина и одновременно повышает холестерин «вредный». Это увеличивает вероятность самых разных проблем с сердечно-сосудистой системой. В первую очередь трансжиры резко повышают риск ишемической болезни сердца. По оценке ученых из Гарварда, наблюдавших за состоянием здоровья 80 тысяч женщин в течение 14 лет, повышение потребления трансжиров всего на 2% удваивает риск поражения коронарных сосудов. Ни одна другая группа питательных веществ не оказывает столь масштабного негативного влияния на здоровье.

Что касается остальных вредных свойств, приписываемых трансжирам, здесь полной ясности нет.

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