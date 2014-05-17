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Создан: 17.05.2014
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Просто добавь воды: как есть орехи, чтобы извлечь из них максимальную пользу?

Суббота, 05 Декабря 2020 г. 14:15 + в цитатник 
Орехи – источник большого количества растительного белка и полезных жиров. Однако если есть их сразу из пакета, в сухом виде, большой пользы вы от этого не получите.

Дело в том, что в любых орехах содержится фитиновая кислота. Попадая в желудочно-кишечный тракт, это вещество препятствует усвоению ряда полезных микроэлементов: железа, магния, кальция, цинка. В целом, отмечает нутрициолог, они усваиваются на 30-40% хуже. Из-за чего в последствии может развиться дефицит отдельных элементов

У вегетарианцев, например, низкий уровень железа, потому что они очень часто едят орехи просто из пакета.

Вымачивание Этот способ самый лёгкий и самый действенный. Всё, что понадобится, это чистая вода и сами орехи. Нужно залить их и оставить на 5-6 часов или, например, на ночь, а затем тщательно промыть. За это время молекулы фитиновой кислоты разрушатся, а орехи активируются.

Необходимо замачивать не только орехи, но и все культуры, которые проращиваются. К ним также относятся бобовые и зерновые – гречка, рис, фасоль и т.п. Однако важно помнить, что после активации продукты необходимо хранить в холодильнике, иначе они быстро испортятся.

Подробнее на сайте https://triquetra.ru/makrobiotika/fitinovaya-kislota-kak-nejtralizovat.html

https://triquetra.ru/makrobiotika/fitinovaya-kislota-kak-nejtralizovat.html/5649336_kakpravilnoestorehi (700x466, 63Kb)

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