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Создан: 17.05.2014
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Микробиома - путь к здоровью

Среда, 02 Декабря 2020 г. 14:44 + в цитатник

В здоровом организме человека в каждой клетке содержится в среднем 10 микробов (бактерий, вирусов, грибов и простейших)

В сбалансированном состоянии микробы необходимы для поддержания здоровья. Они помогают пищеварению, укрепляют иммунную систему и даже перерабатывают токсины🙌🏻

Однако многие аспекты современной жизни могут оказывать пагубное влияние на сложную экосистему микробов в нашем организме. Плохое питание, чрезмерное употребление антибиотиков / антибактериальных средств, чрезмерное употребление алкоголя и длительный стресс — все это приводит к увеличению количества вредных микробов🦠

Нарушение баланса этой экосистемы приводит к тому, что микробы становятся агрессивными и патогенными. Исследования показывают связь между агрессивными микробами и раком. Чтобы избавиться от патогенных микробов и паразитов, мы применяем ряд восстановительных методов лечения!

Микрофлора человека оказывает влияние на следующие четыре широкие области, имеющие значение для нашего здоровья:

▫️ Переваривание и усвоение пищи
▫️ Эффективная работа иммунитета
▫️ Психологическое поведение
▫️ Предотвращение заболеваний

https://triquetra.ru/makrobiotika/probiotiki-i-prebiotiki-v-makrobiotike.html

микробиома/5649336_MIKROBIOMA (446x446, 1943Kb)

 

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