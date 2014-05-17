|
Микробиома - путь к здоровью
В здоровом организме человека в каждой клетке содержится в среднем 10 микробов (бактерий, вирусов, грибов и простейших)
⠀
В сбалансированном состоянии микробы необходимы для поддержания здоровья. Они помогают пищеварению, укрепляют иммунную систему и даже перерабатывают токсины🙌🏻
⠀
Однако многие аспекты современной жизни могут оказывать пагубное влияние на сложную экосистему микробов в нашем организме. Плохое питание, чрезмерное употребление антибиотиков / антибактериальных средств, чрезмерное употребление алкоголя и длительный стресс — все это приводит к увеличению количества вредных микробов🦠
⠀
Нарушение баланса этой экосистемы приводит к тому, что микробы становятся агрессивными и патогенными. Исследования показывают связь между агрессивными микробами и раком. Чтобы избавиться от патогенных микробов и паразитов, мы применяем ряд восстановительных методов лечения!
⠀
Микрофлора человека оказывает влияние на следующие четыре широкие области, имеющие значение для нашего здоровья:
⠀
▫️ Переваривание и усвоение пищи
▫️ Эффективная работа иммунитета
▫️ Психологическое поведение
▫️ Предотвращение заболеваний
https://triquetra.ru/makrobiotika/probiotiki-i-prebiotiki-v-makrobiotike.html
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]