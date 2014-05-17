В здоровом организме человека в каждой клетке содержится в среднем 10 микробов (бактерий, вирусов, грибов и простейших)

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В сбалансированном состоянии микробы необходимы для поддержания здоровья. Они помогают пищеварению, укрепляют иммунную систему и даже перерабатывают токсины🙌🏻

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Однако многие аспекты современной жизни могут оказывать пагубное влияние на сложную экосистему микробов в нашем организме. Плохое питание, чрезмерное употребление антибиотиков / антибактериальных средств, чрезмерное употребление алкоголя и длительный стресс — все это приводит к увеличению количества вредных микробов🦠

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Нарушение баланса этой экосистемы приводит к тому, что микробы становятся агрессивными и патогенными. Исследования показывают связь между агрессивными микробами и раком. Чтобы избавиться от патогенных микробов и паразитов, мы применяем ряд восстановительных методов лечения!

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Микрофлора человека оказывает влияние на следующие четыре широкие области, имеющие значение для нашего здоровья:

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▫️ Переваривание и усвоение пищи

▫️ Эффективная работа иммунитета

▫️ Психологическое поведение

▫️ Предотвращение заболеваний

https://triquetra.ru/makrobiotika/probiotiki-i-prebiotiki-v-makrobiotike.html