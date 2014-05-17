Коэнзим — это молекулы, участвующие в процессах окисления. Они принимают непосредственное действие в нормализации липидных (расщепление, переваривание) и метаболических процессах. Положительную роль это вещество играет и для иммунитета — кофермент q10 поддерживает его и усиливает защитные функции.

Для женщин же коэнзим особо ценен тем, что замедляет процесс старения клеток, а это способствует улучшению состояния кожи. Но все эти чудесные качества не могут постоянно самостоятельно генерироваться в нашем организме — со временем количество коэнзима в клетках уменьшается, он вырабатывается в значительно меньшем количестве. Это сказывается на состоянии нашей кожи, мышц, здоровья эндокринной системы и качестве гормонального фона. Поэтому уровень убихинона (это другое, менее популярное название коэнзима) следует поддерживать с помощью препаратов или продуктов, его содержащих.

Продукты являются наиболее ценными источниками коэнзима

Прежде всего, это жирные сорта красной и белой рыбы (сайра, скумбрия, морской окунь, форель, лосось, осетр, килька, налим, карп). Вы же помните, что консервы сохраняют минимум полезных веществ в рыбе? Поэтому старайтесь включать в рацион только свежих обитателей морских глубин — идеально подойдет вареная, жареная, запеченная рыба. Немало убихинона содержится в субпродуктах. Обратите свое внимание на печень, сердце, легкие и желудки всех сортов мяса. Замыкает тройку лидеров по содержанию q10 цельнозерновой хлеб. Смело заменяйте им привычный белый

К продуктам, содержащим убихинон, как правило, еще относят зелень (выбирайте растения насыщенного темно-зеленого цвета) и бурый рис. Если вы хотите выглядеть моложе и значительно снизить риск возникновения атеросклероза, смело употребляйте рис с форелью и закусывайте шпинатом! Как только надоест, вы всегда можете заменить приевшееся блюдо на что-то более разнообразное, а потребность организма в коэнзиме восполнить с помощью медицинских препаратов.

Интересно, что вместе с приемом q10 в чистом виде, нужно обязательно съедать небольшое количество одного из продуктов, его содержащих. Таково одно из свойств этого удивительного вещества, в противном случае, организм усвоит лишь малую его долю.

https://triquetra.ru/makrobiotika/antotsiany-i-ant.../koenzim-q10-v-produktakh.html