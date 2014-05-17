Даже когда мы просто сидим дома, можно заболеть. Причин для болезней множество: в теле всегда присутствуют условно-патогенные бактерии, которые так и ждут, когда ослабнут защитные силы. А снаружи удобного момента ждут вирусы... Иммунитету непросто: из-за стрессов, погрешностей в питании, нехватки физических нагрузок он постепенно «сдает позиции». И тогда наступает момент для атаки вредоносных агентов. Они активно начинают наступление, размножаются, выделяют продукты жизнедеятельности. На помощь приходят лекарственные препараты. Но вместо того, чтобы тратить силы на сражения с невидимым врагом, лучше заранее позаботиться о своем верном защитнике – иммунной системе.

Состояние иммунной системы в огромной степени зависит от того, что происходит в кишечнике. И это не просто слова: именно там, в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), находится 60% иммунных клеток всего организма.

Основная функция иммунной системы кишечника – защищать организм от проникновения патогенов и размножения их в крови человека.

Когда все работает хорошо, то мы самостоятельно противостоим практически всем чужеродным агентам, а если и болеем, то в легкой форме и быстро выздоравливаем. А вот если система иммунной защиты нарушается, возникают серьезные проблемы.

Стресс – сильный иммуноподавляющий фактор. И работает это тоже из-за связи с кишечником.

Когда мозг командует «бей или беги» и выдает основную группу стрессовых реакций, это влияет на работу ЖКТ. Сигналы расходятся по всему организму – вот почему на фоне тревог и депрессий так часты нарушения работы кишечника. И наоборот, хронические воспаления слизистой кишечника могут провоцировать беспокойство и депрессивные состояния, которые сами по себе снижают иммунитет.

При помощи коррекции микрофлоры кишечника специалисты сегодня борются с симптомами аутизма, болезнью Альцгеймера и многими заболеваниями, которые на первый взгляд никак не связаны с пищеварительной системой.

То, как работает иммунная защита, определяется не только клетками иммунной системы, но и микрофлорой. Роль представителей кишечной флоры в защите от болезней удивительна. От того, кто в нашем кишечнике живет, зависит общее состояние иммунитета и даже борьба со многими заболеваниями.

Не стоит считать, что полезные кишечные бактерии сражаются только с тем, что попадает в кишечник. Они влияют на общий иммунитет, и не только потому, что помогают усваивать пищу. Их роль намного важнее: стимуляция иммунитета, в том числе и при нападении вирусов.

Кишечные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают развитию и делению иммунных Т-клеток, участвующих в борьбе с внеклеточными патогенами, а также контролирующих воспаление и аутоиммунные реакции.

В Великобритании, в Университете Хаддерсфилд ученые выявили, что бактерии Lactobacillus paracasei производят особый полисахарид. Он связывается с рецепторами иммунных клеток и заставляет их секретировать иммуностимуляторы – цитокины.

Наши бактерии-симбионты влияют не только на кишечник, но и на другие органы. Они умеют активировать комплексы белков, реагирующих на вторжение патогенов в разных частях организма, и стимулировать иммунный ответ.

Микробиом кишечника имеет огромное значение в защите от серьезных заболеваний, тех, что вызывают лихорадку, кашель, боль в теле и пневмонии, таких как ОРВИ, грипп и другие инфекции.

На данный момент пробиотики – самый эффективный и доступный каждому способ сохранить сбалансированную кишечную микрофлору и не дать чужеродным агентам навредить здоровью.

Пробиотики (с древнегреческого «про» — содействующий и «биос» — жизнь) — это «живые» полезные бактерии, жизненно необходимые нашему телу.

Пробиотики нацелены на работу в зоне наивысшей компетенции, сосредоточении иммунных сил организма – кишечной полости. Они помогают заселять полость именно тем бактериям, которые необходимы для здоровья. По этой причине выбирать пробиотические средства надо с умом: низкая концентрация или недостаточное разнообразие штаммов должного эффекта не вызовут.

Пребиотики – это пищевой субстрат, тот ингредиент, который нужен полезным бактериям для активного размножения. В препаратах-синбиотиках сочетаются про- и пребиотики, бактериальные культуры и специальная «еда» для них.

https://triquetra.ru/makrobiotika/pektin-polza-pektinov.html