Новое исследование показало, что низкий уровень витамина К2 связан с нарушениями работы легких. Новое исследование показало, что у людей с низким уровнем витамина К2 в крови с большей вероятностью снижается функция легких, а также появляется астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или хрипы.

Витамин К2, который содержится в листовой зелени и растительных маслах, производит белки, необходимые для свертывания крови и роста костей. Теперь сотрудники Копенгагенской университетской больницы и Копенгагенского университета в Дании изучили взаимосвязь между уровнем витамина К2 и функцией легких.