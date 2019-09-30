Новое исследование показало, что низкий уровень витамина К2 связан с нарушениями работы легких.
Новое исследование показало, что у людей с низким уровнем витамина К2 в крови с большей вероятностью снижается функция легких, а также появляется астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или хрипы.
Витамин К2, который содержится в листовой зелени и растительных маслах, производит белки, необходимые для свертывания крови и роста костей. Теперь сотрудники Копенгагенской университетской больницы и Копенгагенского университета в Дании изучили взаимосвязь между уровнем витамина К2 и функцией легких.
Исследователи наняли для своего исследования 4 092 человека в возрасте от 24 до 77 лет. У участников проверили функции легких, в частности, измерили количество воздуха, который человек может выдохнуть за секунду (FEV1), и общий объем воздуха, который субъект выдыхает после максимально глубокого вдоха (FVC). Также участники предоставили образцы крови и заполнили анкеты. Анализы крови включали маркер дефицита витамина К2, dp-ucMGP.