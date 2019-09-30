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Традиционные китайские методы лечения поджелудочной железы
Традиционная китайская медицина (ТКМ) – это система медицинских практик, которая была разработана в Китае более 2500 лет назад. Она включает в себя различные методы лечения, такие как траволечение, массаж, иглотерапия и диета.
Вот несколько традиционных китайских методов лечения поджелудочной железы:
Травы играют важную роль в ТКМ. Некоторые травы могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания. Например:
Массаж – это метод, который может помочь улучшить кровообращение и уменьшить напряжение в теле. Некоторые методы массажа могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания.
Иглотерапия – это метод, который использует иглы для стимуляции определенных точек на теле. Эта техника может помочь улучшить кровообращение и уменьшить напряжение в теле. Некоторые методы иглотерапии могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания.
Диета – это очень важный аспект лечения поджелудочной железы. Существует множество продуктов, которые могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания. Некоторые из них включают в себя:
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