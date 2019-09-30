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Традиционные китайские методы лечения поджелудочной железы

Воскресенье, 15 Октября 2023 г. 21:47 + в цитатник

Традиционная китайская медицина (ТКМ) – это система медицинских практик, которая была разработана в Китае более 2500 лет назад. Она включает в себя различные методы лечения, такие как траволечение, массаж, иглотерапия и диета.

Вот несколько традиционных китайских методов лечения поджелудочной железы:

Траволечение

Травы играют важную роль в ТКМ. Некоторые травы могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания. Например:

  • Родиола розовая: это трава, которая может помочь улучшить функцию поджелудочной железы и снизить уровень глюкозы в крови.
  • Горечавка китайская: это трава, которая может помочь улучшить пищеварение и снизить уровень сахара в крови.
  • Глицирризин: это компонент, который находится в корне лакрицы. Он может помочь улучшить функцию поджелудочной железы и снизить уровень сахара в крови.

Массаж

Массаж – это метод, который может помочь улучшить кровообращение и уменьшить напряжение в теле. Некоторые методы массажа могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания.

Иглотерапия

Иглотерапия – это метод, который использует иглы для стимуляции определенных точек на теле. Эта техника может помочь улучшить кровообращение и уменьшить напряжение в теле. Некоторые методы иглотерапии могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания.

Диета

Диета – это очень важный аспект лечения поджелудочной железы. Существует множество продуктов, которые могут помочь улучшить функцию поджелудочной железы и уменьшить симптомы заболевания. Некоторые из них включают в себя:

  • Фрукты и овощи: они содержат множество витаминов и минералов, которые помогают улучшить функцию поджелудочной железы.
  • Рыба: это источник белка, который помогает улучшить пищеварение и уменьшить воспаление в организме.
  • Орехи и семена: они содержат множество полезных жирных кислот, которые помогают улучшить функцию поджелудочной железы.

Подробнее на сайте https://medi-cn.ru/zabolevaniya/zabolevaniya-organ...krovetvoreniya/pankreatit.html

 

 

 

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