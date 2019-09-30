Печень – это небольшой биохимический завод внутри человека, который участвует во всех внутренних процессах организма. Печень выполняет несколько сотен функций! Переоценить её значимость для организма человека просто невозможно, а вот недооценить и не уделять ей должного внимания – это то, что происходит довольно часто.

Печень – железа внутренней секреции, орган пищеварения и детоксикации. Клетки печени на 20% состоят из митохондрий*, поэтому её по праву можно назвать одной из главных энергетических станций организма. Печень – естественный и самый важный фильтр в организме человека, который каждую минут фильтрует 2 литра крови.

Основные функции печени

Детоксикационная – нейтрализует и выводит токсичные вещества, аллергены, метаболиты гормонов, разрушенные вирусы и бактерии, ксенобиотики, консерванты, алкоголь, трансжирные кислоты

Энергетическая – продуцирует энергию для организма

Пищеварительная – образует желчь, которая необходима для переваривания жиров, усвоения витаминов и стимулирования перистальтики кишечника

Депонирующая – хранит запасы гликогена, витаминов А, D, К, В9, В12 и минеральных веществ

Синтезирующая – синтезирует гормоны, ферменты, липопротеиды, глюкозу, креатин, гепсидин и т.д.

О том, что печень нуждается в поддержке, говорит множество проявлений, часть которых не является специфическими. Это значит, что они могут характеризовать не только функциональные нарушения работы печени, но и другие проблемы в организме. Поэтому не торопитесь с выводами. Если вы замечаете у себя несколько из перечисленных симптомов, обратитесь к наставнику по здоровью или нутрициологу для оценки состояния печени и немедикаментозной поддержки.

Постоянная усталость и дефицит энергии

Непереносимость химических запахов и усугубление симптомов при взаимодействии с химикатами

Ослабление умственной деятельности и памяти

Выпадение волос, землистый цвет кожи, пигментные пятна

Сосудистые звёздочки, покраснение лица

Пожелтение цвета кожи

Боли в мышцах и суставах

Повышенное потоотделение и неприятный запах пота

Запах изо рта, налёт на языке

Запор, диарея, боли в животе

Дисбаланс гормональной системы – миомы, мастопатия, эндометриоз

Влажные ладони и стопы

Потеря аппетита

Головные боли, мигрень

Тошнота, горечь во рту

Варикоз, геморрой

Нарушить работу печени может достаточно много факторов. На некоторые из них, к сожалению, мы не можем повлиять, например, если это генетические полиморфизмы. А на большую часть причин дисфункции печени мы повлиять можем и должны, осознавая важную роль этого органа в организме.

Факторы, которые вызывают дисфункцию печени:

Стресс

Вирусные инфекции

Аутоиммунные процессы

Дефицит белка, витаминов группы В

Хроническая интоксикация

Генетические ошибки детоксикации

Ожирение

Жареная жирная пища

Алкоголь

Регулярное использование фармакологических средств

Печень – удивительный орган: имея всего 25% от здоровой ткани, она способна восстановиться до первоначального размера! Полное обновление клеток печени происходит примерно в течение 6 месяцев. И это отличная новость, потому что правильное питание и нутрицевтическая поддержка в течение нескольких месяцев способны улучшить состояние и функцию печени. А если подходить к здоровью печени с большей дальновидностью