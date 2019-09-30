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Создан: 30.09.2019
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Что нам нужно знать о печени

Воскресенье, 02 Октября 2022 г. 00:00 + в цитатник

Печень – это небольшой биохимический завод внутри человека, который участвует во всех внутренних процессах организма. Печень выполняет несколько сотен функций! Переоценить её значимость для организма человека просто невозможно, а вот недооценить и не уделять ей должного внимания – это то, что происходит довольно часто.

Печень – железа внутренней секреции, орган пищеварения и детоксикации. Клетки печени на 20% состоят из митохондрий*, поэтому её по праву можно назвать одной из главных энергетических станций организма. Печень – естественный и самый важный фильтр в организме человека, который каждую минут фильтрует 2 литра крови. 

Основные функции печени

  • Детоксикационная – нейтрализует и выводит токсичные вещества, аллергены, метаболиты гормонов, разрушенные вирусы и бактерии, ксенобиотики, консерванты, алкоголь, трансжирные кислоты
  • Энергетическая – продуцирует энергию для организма
  • Пищеварительная – образует желчь, которая необходима для переваривания жиров, усвоения витаминов и стимулирования перистальтики кишечника
  • Депонирующая – хранит запасы гликогена, витаминов А, D, К, В9, В12 и минеральных веществ
  • Синтезирующая – синтезирует гормоны, ферменты, липопротеиды, глюкозу, креатин, гепсидин и т.д.

О том, что печень нуждается в поддержке, говорит множество проявлений, часть которых не является специфическими. Это значит, что они могут характеризовать не только функциональные нарушения работы печени, но и другие проблемы в организме. Поэтому не торопитесь с выводами. Если вы замечаете у себя несколько из перечисленных симптомов, обратитесь к наставнику по здоровью или нутрициологу для оценки состояния печени и немедикаментозной поддержки.

  • Постоянная усталость и дефицит энергии
  • Непереносимость химических запахов и усугубление симптомов при взаимодействии с химикатами
  • Ослабление умственной деятельности и памяти
  • Выпадение волос, землистый цвет кожи, пигментные пятна
  • Сосудистые звёздочки, покраснение лица
  • Пожелтение цвета кожи
  • Боли в мышцах и суставах
  • Повышенное потоотделение и неприятный запах пота
  • Запах изо рта, налёт на языке
  • Запор, диарея, боли в животе
  • Дисбаланс гормональной системы – миомы, мастопатия, эндометриоз
  • Влажные ладони и стопы
  • Потеря аппетита
  • Головные боли, мигрень
  • Тошнота, горечь во рту
  • Варикоз, геморрой

Причины нарушения работы печени

Нарушить работу печени может достаточно много факторов. На некоторые из них, к сожалению, мы не можем повлиять, например, если это генетические полиморфизмы. А на большую часть причин дисфункции печени мы повлиять можем и должны, осознавая важную роль этого органа в организме.

Факторы, которые вызывают дисфункцию печени:

  • Стресс
  • Вирусные инфекции
  • Аутоиммунные процессы
  • Дефицит белка, витаминов группы В
  • Хроническая интоксикация
  • Генетические ошибки детоксикации
  • Ожирение
  • Жареная жирная пища
  • Алкоголь
  • Регулярное использование фармакологических средств

Печень – удивительный орган: имея всего 25% от здоровой ткани, она способна восстановиться до первоначального размера! Полное обновление клеток печени происходит примерно в течение 6 месяцев. И это отличная новость, потому что правильное питание и нутрицевтическая поддержка в течение нескольких месяцев способны улучшить состояние и функцию печени. А если подходить к здоровью печени с большей дальновидностью

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