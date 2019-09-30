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Что нам нужно знать о печени
Печень – это небольшой биохимический завод внутри человека, который участвует во всех внутренних процессах организма. Печень выполняет несколько сотен функций! Переоценить её значимость для организма человека просто невозможно, а вот недооценить и не уделять ей должного внимания – это то, что происходит довольно часто.
Печень – железа внутренней секреции, орган пищеварения и детоксикации. Клетки печени на 20% состоят из митохондрий*, поэтому её по праву можно назвать одной из главных энергетических станций организма. Печень – естественный и самый важный фильтр в организме человека, который каждую минут фильтрует 2 литра крови.
О том, что печень нуждается в поддержке, говорит множество проявлений, часть которых не является специфическими. Это значит, что они могут характеризовать не только функциональные нарушения работы печени, но и другие проблемы в организме. Поэтому не торопитесь с выводами. Если вы замечаете у себя несколько из перечисленных симптомов, обратитесь к наставнику по здоровью или нутрициологу для оценки состояния печени и немедикаментозной поддержки.
Нарушить работу печени может достаточно много факторов. На некоторые из них, к сожалению, мы не можем повлиять, например, если это генетические полиморфизмы. А на большую часть причин дисфункции печени мы повлиять можем и должны, осознавая важную роль этого органа в организме.
Факторы, которые вызывают дисфункцию печени:
Печень – удивительный орган: имея всего 25% от здоровой ткани, она способна восстановиться до первоначального размера! Полное обновление клеток печени происходит примерно в течение 6 месяцев. И это отличная новость, потому что правильное питание и нутрицевтическая поддержка в течение нескольких месяцев способны улучшить состояние и функцию печени. А если подходить к здоровью печени с большей дальновидностью
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