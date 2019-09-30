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Жировой гепатоз – как распознать болезнь и восстановить печень

Четверг, 29 Сентября 2022 г. 20:47 + в цитатник
Жировой гепатоз – это заболевание печени, при котором внутри или снаружи печёночных клеток накапливается жир. Другие названия болезни – жировая дистрофия, ожирение, стеатоз печени. Патологии наиболее подвержены городские жители – её выявляют у 15-30% городского населения. Среди больных стеатозом преобладают мужчины, злоупотребляющие спиртным и женщины с избыточным весом.
Если лечение начать вовремя, печёночные ткани восстанавливаются. При запущенном заболевании в них наступают необратимые изменения, влекущие существенное ухудшение качества жизни, быструю гибель больного.
Заболевание коварно отсутствием ярких, однозначных проявлений. Поражение небольших очагов печёночной ткани протекает бессимптомно. При накоплении жира #ожирениепечени на более обширных участках симптомы гепатоза схожи с внешними признаками других болезней печени и других органов пищеварения. Основные жалобы больных:
Незначительные боли в правом подреберье.
Неприятные ощущения в брюшной полости – чувство тяжести, переполнения.
Пищеварительные нарушения – изжога, тошнота, рвота, расстройство стула.
При тотальном поражении всего органа развивается желтуха, больного мучают кровотечения, обмороки, связанные с частым падением артериального давления.
В группе риска находятся люди:
С ожирением.
Страдающие нарушением функции щитовидной железы или надпочечников, хроническими болезнями пищеварительной, сердечно-сосудистой системы.
Длительно получающие лекарственные препараты – кортикостероиды, эстрогены, антибиотики, нестероидные противовоспалительные, противоопухолевые.
Ведущие нездоровый образ жизни – мало двигающиеся, потребляющие много сладкой и жирной пищи, продуктов быстрого приготовления.
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