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Как похудеть

Среда, 31 Августа 2022 г. 00:37 + в цитатник

Перед похудением необходимо выявить и устранить причины, ухудшающие обмен веществ. За редким исключением именно дисбаланс в переработке поступающих с пищей белков, жиров, углеводов, витаминов и других элементов приводит к появлению и накоплению лишнего веса.

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Под ожирением следует понимать чрезмерно большое количество жировой ткани, окружающей не только мышцы, но и внутренние органы. Часто ему сопутствует и накопление избыточной жидкости — отеки. Заболевание диагностируют у пациентов разного возраста, пола, региона проживания и т.д. Главными причинами ожирения являются нарушения пищевого поведения и сбои в работе эндокринной системы. Китайская традиционная медицина называет причиной ожирения нарушенный обмен веществ и гормональные сбои, а значит и лечение ожирения сосредоточено на устранении этих проблем и их первопричины. 

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