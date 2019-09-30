Перед похудением необходимо выявить и устранить причины, ухудшающие обмен веществ. За редким исключением именно дисбаланс в переработке поступающих с пищей белков, жиров, углеводов, витаминов и других элементов приводит к появлению и накоплению лишнего веса.

Под ожирением следует понимать чрезмерно большое количество жировой ткани, окружающей не только мышцы, но и внутренние органы. Часто ему сопутствует и накопление избыточной жидкости — отеки. Заболевание диагностируют у пациентов разного возраста, пола, региона проживания и т.д. Главными причинами ожирения являются нарушения пищевого поведения и сбои в работе эндокринной системы. Китайская традиционная медицина называет причиной ожирения нарушенный обмен веществ и гормональные сбои, а значит и лечение ожирения сосредоточено на устранении этих проблем и их первопричины.