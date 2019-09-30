Наиболее частая причина снижения качества функционирования органа в пожилом возрасте – жировые отложения в печени. Это состояние провоцируют многие сопутствующие заболевания – сахарный диабет, воспалительные заболевания кишечника, панкреатит. Обнаружить липидные накопления несложно – достаточно провести сеанс УЗИ.



Снижение ферментной активности – ещё один признак дегенеративных преобразований в печени, выражающийся в снижении скорости протекания окислительно-восстановительных биохимических реакций, всасывания элементов пищи. Это в свою очередь ведёт к целой цепи последовательных нарушений, заканчивающихся гибелью клеток печени.



С годами за счёт изменения паренхимы (ткани печени, несущей очистительную функцию и снабжающей организм жизненно-необходимыми веществами) уменьшаются размеры и масса печени, снижаются интенсивность печёночной гемодинамики (нормального кровотока), развивается викарный фиброз (разрастание соединительной ткани, нарушающей работу органа).



На фоне вышеописанных диффузных изменений и развивающихся дегенеративных процессов качество работы органа значительно снижается, и он перестаёт справляться с основными возложенными на него функциями. Это незамедлительно приводит к разбалансировке всей системы пищеварения. Медицинский центр "Млечный Путь" - лечение болезней печени, методики медицины Китая в Санкт-Петербурге