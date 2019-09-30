Под панкреатитом подразумевают воспалительный процесс, нарушающий функции поджелудочной железы. Развитие заболевания зависит от генетической предрасположенности, от количества потребляемого алкоголя и образа жизни в целом.

Панкреатит бывает двух видов: острый и хронический. Среди основных причин заболевания специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» выделяют алкогольную интоксикацию.

При этом не исключаются и другие причины, среди которых:

закупорка протоков поджелудочной железы камнями;

травматическое повреждение железы;

нарушение обмена веществ;

последствия хирургического вмешательства;

инфекция;

воздействие медицинских препаратов.

В китайской медицине причиной панкреатита называют нарушение на меридиане печени энергии ци. Важно своевременно пройти обследование и начать лечение, так как поджелудочная железа управляет всеми функциями организма.