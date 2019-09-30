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Как лечить панкреатит
Под панкреатитом подразумевают воспалительный процесс, нарушающий функции поджелудочной железы. Развитие заболевания зависит от генетической предрасположенности, от количества потребляемого алкоголя и образа жизни в целом.
Панкреатит бывает двух видов: острый и хронический. Среди основных причин заболевания специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» выделяют алкогольную интоксикацию.
При этом не исключаются и другие причины, среди которых:
закупорка протоков поджелудочной железы камнями;
травматическое повреждение железы;
нарушение обмена веществ;
последствия хирургического вмешательства;
инфекция;
воздействие медицинских препаратов.
В китайской медицине причиной панкреатита называют нарушение на меридиане печени энергии ци. Важно своевременно пройти обследование и начать лечение, так как поджелудочная железа управляет всеми функциями организма.
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