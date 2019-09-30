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Как лечить панкреатит

Вторник, 05 Июля 2022 г. 22:01 + в цитатник

Под панкреатитом подразумевают воспалительный процесс, нарушающий функции поджелудочной железы. Развитие заболевания зависит от генетической предрасположенности, от количества потребляемого алкоголя и образа жизни в целом. 

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Панкреатит бывает двух видов: острый и хронический. Среди основных причин заболевания специалисты центра китайской медицины «Млечный путь» выделяют алкогольную интоксикацию. 

При этом не исключаются и другие причины, среди которых: 

  • закупорка протоков поджелудочной железы камнями;

  • травматическое повреждение железы;

  • нарушение обмена веществ;

  • последствия хирургического вмешательства;

  • инфекция;

  • воздействие медицинских препаратов. 

 

В китайской медицине причиной панкреатита называют нарушение на меридиане печени энергии ци. Важно своевременно пройти обследование и начать лечение, так как поджелудочная железа управляет всеми функциями организма. 

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