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Лечить гепатоз

Вторник, 05 Июля 2022 г. 21:53 + в цитатник

Под гепатозом подразумевают токсическую реакцию организма, в результате которого меняется структура печени. Гепатоз имеет острую и хроническую форму. Эффективное лечение гепатоза практикуется в клинике «Млечный путь».  

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При появлении признаков острого гепатоза, возникает озноб, появляется слабость, головной болью, желтизной кожного покрова. Могут появиться проблемы со стулом. Во время осмотра доктор может почувствовать увеличение органа. На фоне всего этого нарушаются функции печени, развивается печеночная кома, что в нередких случаях приводит к летальному исходу. 

Среди симптомов хронического гепатоза выделим:

  • проблемы с работой кишечника;

  • быстрая утомляемость;

  • болевые ощущения в правом подреберье.

 

Печень не очень увеличивается, но во время пальпации возникает сильная боль.

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