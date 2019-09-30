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Лечение артрита
Ревматоидный артрит – это хроническое воспаление соединительной ткани в суставах. Заболевание способно поразить любой сустав, но чаще всего проявляется на пальцах, запястья, коленях, пятках. Артрит сопровождается сильной болью, скованностью движений, воспалением тканей. В ослабленном организме он также усугубляет усталость, может спровоцировать лихорадку. В отсутствие лечения приводит к деформации суставных тканей.
тимуляция биологически активных точек – универсальное средство для лечения многих болезней. Но для правильного использования этого инструмента необходим грамотный специалист, желательно – обучившийся в Китае. Именно такие доктора работают в "Млечном пути". Иглоукалывание убирает застои в энергетической системе, восстанавливает движение энергии и крови, способствуя выходу болезни из тела.
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Метки: артрит здоровье медицина медцентр
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Лечение простатита
Простатит поражает мужчин в возрасте от 35 лет, вызывая нарушение половой и мочевыделительной функции. Воспалительное заболевание сопровождается гормональными изменениями, болью и жжением в органах малого таза, в острой фазе — гнойные выделения, иногда сопровождающиеся кровянистыми сгустками. При отсутствии лечения простатит перерастает в аденому простаты — доброкачественную гиперплазию тканей, которая, тем не менее, доставляет сильный дискомфорт, затрудняет мочевыделение и вызывает сексуальную дисфункцию. Именно поэтому своевременное эффективное лечение простатита крайне востребовано. В нашем центре китайской медицины «Млечный путь» вы получите профессиональную помощь в лечении столь неприятного недуга. При этом мы гарантируем полную конфиденциальность.
Китайская медицина помогает снять боли, наладить мочевыделительную функцию, восстановить эрекцию и повысить либидо. В нашем центре квалифицированные врачи используют проверенные методики и фитосборы, доказавшие свою эффективность. Мы подбираем схему лечения индивидуально и сопровождаем пациента до полного выздоровления.
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Метки: простатит лечение здоровье медицина medi-cn.ru
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Признаки и лечение подагры
Традиционная западная медицина трактует подагру как следствие нарушения белкового обмена. Факторами, которые приводят к ее развития, называют сахарный диабет, ожирение, неправильное питание. Эти негативные явления ведут к накоплению в хрящевой ткани и сустава мочевой кислоты.
Восточная медицина не отрицает данные гипотезы, но дополняет их мнением и энергетическом дисбалансе. Неправильное распределение энергии в поджелудочной железе, нарушения работы почек ведут к тому же следствию – отложение в суставах стоп и кистей мочевой кислоты. А это формирует подагрический артрит.
В острой фазе болезнь дает о себе знать резкой болью в области сустава. Параллельно с ней возникают покраснение, припухлость. Боль постепенно усиливается и достигает пика в течение дня. Хроническое заболевание не отличается острой болью, но и совсем без нее не проходит. В обоих случаях приступ длится до 10 дней.
При игнорировании признаков заболевания ситуация ухудшается. В зоне пальцев стоп и кистей, коленных и локтевых суставов появляются тофусы – отложения кристаллов мочевой кислоты.
Помимо медикаментозного и диетического лечения подагры на ногах, с болезнью можно бороться методами китайской медицины. Они направлены и на устранение симптомов, и на восстановление баланса. Именно он необходим для того, чтобы у болезни не осталось почвы для развития. Иглорефлексотерапия помогает убрать отечность и боль, фитотерапия – активирует защитные способности организма, точечный массаж – усиливает восстановление тканей.
Универсальной программы лечения нет. Врачи "Млечного Путь" составляют для пациентов индивидуальные планы, учитывающие образ жизни, питание, ежедневную активность и другие сказывающиеся факторы.
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Метки: ПОДАГРА ЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЕ
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Лучшие врачи из Китая в Санкт-Петербурге
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Метки: медицина медцентр врачи здоровье
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Гайвань
Гайвань — это сосуд, используемый для заваривания чая и по своей популярности он вполне может поспорить с чайниками. В переводе с китайского «гайвань» (盖碗) означает «чашка с крышкой». Она представляет собой круглую чашку, расширяющуюся к верху. Сверху она закрывается крышкой, диаметр которой немного меньше диаметра верхнего края чаши — благодаря этому крышка лежит внутри, а не накрывает всю чашу. Так же часто гайвань имеет блюдце, при помощи которого её удобнее держать. Точное время появления гайвани неизвестно, но обычно это связывают с переходом к листовому чаю во время эпохи Мин (XIV-XV вв). Именно тогда появилась потребность в небольшой посуде, а крышечка добавилась для выполнения сразу двух функций: она удерживала тепло, не давая чаю остывать слишком быстро и позволяла придерживать чайный лист. Первоначально гайвань использовалась не только как ёмкость для заваривания, но и для питья чая прямо из неё, но позже чай, заваренный в ней, так же стали разливать по отдельным чашкам.
Гайвани могут быть изготовлены из самых разных материалов. Но чаще всего это фарфор, стекло и глина. Фарфоровые и стеклянные гайвани удобны: в отличие от пористой глины, они не впитывают запахи и грязь. Но в сравнении с глиняными чайниками тонкостенные гайвани быстрее остывают, а потому лучше подходят для более нежного чая: зелёного, белого, лёгких красных и улунов.
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Метки: Гайвань посуда для чая посуда
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Терруар
Это французское слово, обозначающее совокупность свойств какого-либо региона, имеющих значение для сельскохозяйственной деятельности. К ним относятся такие факторы, как состав почвы, рельеф, влажность, роза ветров, количество поступающего солнечного света и другие. Терруар имеет большое значение в виноделии, выращивании кофе, производстве сыра и оливкового масла и, конечно же, чая.
В случае с чаем место его изготовления зачастую отражается в названии. Это может быть указание на конкретный географический объект, как, например, озеро Сиху, рядом с которым выращивается Сиху Лун Цзин или Большие Снежные Горы в Юньнани — богатый состав почв и минимальное воздействие человека делают чай оттуда весьма ценным продуктом. Помимо определённой локации может быть указан и целый район, условия которого хорошо подходят для выращивания того или иного сорта чая или придающие чаю какой-то определённый оттенок вкуса и аромата: например, Дянь Хун из уезда Фэнцин. Это же относится и к так называемому «плантационному» чаю — чай с определённых плантаций ценится выше во многом из-за того, что вырос он в наиболее подходящих условиях.
Терруар имеет огромное значение — вырастить чайный куст можно и на даче, но вот чай, с него собранный, вряд ли будет обладать даже минимальной ценностью.
Дянь Хун из уезда Фэнцин ( https://vk.cc/aBIZod)
Дикий красный Да Сюэ Шань (https://vk.cc/aBITZ8)
Шу пуэр с горы Айлао (https://vk.cc/aBJgIK)
ГАБА улун с горы Хэхуан (https://vk.cc/aBJjIB)
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Метки: Терруар чай
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Йерба мате Pipore.
История начинается в 1930-м году, когда швейцарскими иммигрантами в Аргентине был основан кооператив Productores De Yerba Mate De Santo Pipo S.C.L.. Первоначально кооператив занимался производством йербы для дальнейшей продажи крупным производителям. В 1960-м году был зарегистрирован бренд Pipore, сейчас являющийся одним из самых популярных среди аргентинской йербы.
Особенностью йербы от Pipore является повышенное содержание веточек (palos) – это придаёт мате сладковатые оттенки.
Помимо йербы под брендом Pipore так же выпускаются аксессуары для матепития: калебасы и бомбильи.
Йерба мате Pipore (классическая):
https://vk.cc/aBMJhc
Йерба мате Pipore с травами:
https://vk.cc/aBMJsh
Йерба мате Pipore Seleccion Especial (отборная):
https://vk.cc/aBMJxO
Йерба мате Pipore Despalada (крепкая):
https://vk.cc/aBMJKh
Йерба мате Pipore Suave (мягкая):
https://vk.cc/aBMMxl
Йерба мате Pipore Sublime (насыщенный вкус, без горечи):
https://vk.cc/aBMMDk
Йерба мате Pipore Terere (для приготовления на холодной воде):
https://vk.cc/aBMMM3
Металлические калебасы Pipore:
https://vk.cc/aBMMZS
https://vk.cc/aBMN4l
Стеклянные калебасы Pipore:
https://vk.cc/aBMN8F
https://vk.cc/aBMNbs
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Метки: Йерба мате Pipore мате матэ
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Йерба мате Playadito и Liebig.
В конце XIX – начале XX веков в Аргентину прибывало множество иммигрантов из Европы. Многие из них начинали заниматься сельским хозяйством, в том числе — выращивать плантации падуба. Именно так поступила и группа немецких переселенцев. Они основали сельскохозяйственный кооператив Colonia Liebig, а позже к ним присоединились иммигранты из Польши и Украины.
Плантации падуба, принадлежащие Colonia Liebig, расположены на границе провинций Мисьонес и Корриентес — в местах, идеально подходящих для выращивания и производства йербы. Сочетание качественного сырья и особого помола: крупные листья и стебли с практически полным отсутствием пыли, приводит к особой мягкости мате.
Йерба Playadito, а так же премиальная йерба Liebig, выпущенная в честь юбилея кооператива, являются отличными вариантами для первого знакомства с мате.
Йерба Playadito Tradicional:
https://www.goldsnail.ru/item.php?id=398
Йерба Playadito Despalada (крепкая):
https://www.goldsnail.ru/item.php?id=394
Йерба Liebig Original:
https://www.goldsnail.ru/item.php?id=1077
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Метки: Liebig Playadito Йерба мате
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Чжэншань Сяочжун
Откуда взялся черный чай? Впервые черный чай появился в горах Вуй в Фуцзяни. Сегодня черный чай из этого региона называется «Лапсанг Сушонг» или «Чжэншань Сяочжун». Этот чай состоит из небольших листьев и почек. Его цвет имеет тенденцию к черному, но иногда может содержать золотистые бутоны. Премиум-версии чая состоят в основном из золотистых бутонов, и такой чай называется Jin Jun Mei .
https://www.goldsnail.ru/item.php?id=802
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Метки: Чжэншань Сяочжун черный чай чай
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История черного чая: откуда появился черный чай?
Изначально, производство чая заключалось в сборе и сушке чайного листа. Но во времена династии Мин люди заметили, что чайные листья при увядании окисляются. Ферментация позволила листьям приобрести новый, более богатый и насыщенный вкус, и таким образом был найден рецепт производства черного чая.
Никто точно не знает, кто первым открыл черный чай. Как и многие открытия, это произошло случайно. Согласно легенде, фермеры в Уйишане не успели обработать листья после их сбора, когда группа солдат напала на деревню. На следующий день листья чая завяли. Чтобы сохранить урожай, листья решили высушить на огне из сосновых дров. Жители деревни были приятно удивлены результатом такого способа сушки чайных листьев, и спрос на этот новый вид чая начал расти экспоненциально.
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Метки: чай черный чай
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Красный чай
Очень часто красным чаем называют каркадэ — напиток из цветов гибискуса. Однако к чаю каркадэ отношения не имеет, а красным называется тот чай, который у нас привыкли называть чёрным. Считается, что чёрным его назвали европейские купцы, которые, не разбираясь в тонкостях производства, попросту разделили весь чай на чёрный и зелёный по цвету листа.
История красного чая, или, по китайски, Хун Ча (红茶, пиньинь Hóngchá), начинается приблизительно в XVI-XVII веках в горах У И. Существует версия, что красный чай появился случайно, в результате ошибки при производстве улунов, однако более вероятно, что он стал результатом экспериментов по созданию новых видов чая.
Первый красный чай производился из листьев, собранных с «диких» чайных кустов, растущих в горах У И. Сейчас этот чай известен под названием Сяо Чжун — Малый Вид. Следом красный чай начали производить и в других районах Китая. При его производстве стала использоваться другая технология. Весь красный чай, произведённый по этой технологии, вне зависимости от места производства и используемого сырья называется Гун Фу Хун Ча, или же Красный чай высшего мастерства (мастерской выделки). Название это связано не с какими-то выдающимися особенностями чая, а со сложностью его обработки. Чай высушивается при относительно низких температурах (около 100 градусов) и из-за этого ферментация листьев останавливается не сразу — необходимо точно угадать момент, когда пора начинать сушку.
В Индии, Кении и других странах красный чай, называемый там чёрным, начали производить намного позже. Это связывают с тем, что англичане, бывшие основным покупателем китайского красного чая, решили сами производить чай в своих колониях — это было ближе и дешевле. Ведь в Индии, в регионе Ассам, была обнаружена местная разновидность чайного дерева — камелия ассамская, а климатические условия позволяли собирать там урожай высокого качества.
У нас есть как множество видов китайского красного чая, так и чай, произведённый в Индии, Шри-Ланке и Кении.
Китайский:
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Прочие страны:
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Метки: Красный чай чай
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Йерба мате Rosamonte
Одним из самых узнаваемых в мире брендов аргентинской йербы является Rosamonte, производимый компанией Establecimiento Diez Hermanos de Hrenuk S.A. Компания была основана в 1936 году сыном украинских эмигрантов Деметрио Хренюком. В 1966 году был зарегистрирован бренд Rosamonte. Сейчас компания, помимо выращивания падуба и изготовления йербы, занимается также и другими направлениями сельского хозяйства.
Плантации падуба, принадлежащие Establecimiento Diez Hermanos de Hrenuk S.A., расположены в провинциях Мисьонес и Корриентес — условия здесь лучше всего подходят для производства йербы. Глинистые почвы с богатым минеральным составом позволяют обходится без использования удобрений. Ранее сбор листьев осуществлялся вручную, однако в последнее время стал внедряться машинный сбор с применением самого высокотехнологичного оборудования.
Высокое качество сырья, классический аргентинский помол, яркий, насыщенный вкус и продолжительный эффект — эта йерба ценится как начинающими, так и опытными ценителями мате.
https://www.goldsnail.ru/page.php?id=12
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Метки: Йерба мате Йерба мате Rosamonte Rosamonte
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Мате Pipore
Собирается и изготавливается мате Pipore из исключительно свежих молодых побегов дерева. Для достижения более насыщенного вкуса и аромата чай Мате Pipore выдерживается около 1,5 лет. ... Мате Pipore – наилучший вариант для тех, кто только начинает более плотно знакомиться чаем мате! https://www.goldsnail.ru/page.php?id=18
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Метки: Мате Pipore Pipore МАТЕ