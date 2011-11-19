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Великолепный салат : простой, без майонеза о очень вкусный
1. Куриное филе - 1 шт.
2. Красная салатная луковица - 1 шт.
3. Сладкий болгарский перец - 1 шт.
4. Свежий огурец - 1 шт.
5. Соль - по вкусу.
6. Кунжут - по желанию
7. Любая свежая зелень (я использовала кинзу)
1. Растительное масло - 2 ст. ложки.
2. Соевый соус - 1 ст. ложка.
3. Мёд - 1 ч. ложка.
4. Лимонный сок - 2 ч. ложки.
5. Чеснок - 2 зубчика.
1. Куриное филе разрезаем пополам и нарезаем длинными полосками.
2. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. В конце приготовления солим по вкусу.
3. Красную салатную луковицу нарезаем полукольцами.
4. Свежий огурец нарезаем полосками.
5. Сладкий болгарский перец нарезаем так же как и огурец.6. Смешиваем все подготовленные ингредиенты.
7. А теперь приготовим вкусную заправку для салата. Для этого смешиваем 2 ст. ложки растительного масла,1 ст. ложку соевого соуса, 1 ч. ложку мёда, 2 ч. ложки лимонного сока и 2 зубчика чеснока. Всё тщательно перемешиваем и заправляем салат.
Готовый салат посыпаем любой свежей зеленью, я взяла кинзу. А так же посыпаем кунжутом.
Такой салат украсит любой праздничный стол, а гости будут просить добавки.
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|Салаты/ с курицей
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