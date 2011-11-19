Какой же новогодний стол без вкусного салата? Но большинство праздничных салатов содержат большое количество майонеза. Мой рецепт салата очень вкусный, сытный и без майонеза.

Ингредиенты: 1. Куриное филе - 1 шт. 2. Красная салатная луковица - 1 шт. 3. Сладкий болгарский перец - 1 шт. 4. Свежий огурец - 1 шт. 5. Соль - по вкусу. 6. Кунжут - по желанию 7. Любая свежая зелень (я использовала кинзу) Для заправки: 1. Растительное масло - 2 ст. ложки. 2. Соевый соус - 1 ст. ложка. 3. Мёд - 1 ч. ложка. 4. Лимонный сок - 2 ч. ложки. 5. Чеснок - 2 зубчика. Способ приготовления: 1. Куриное филе разрезаем пополам и нарезаем длинными полосками.

2. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. В конце приготовления солим по вкусу.

3. Красную салатную луковицу нарезаем полукольцами.

4. Свежий огурец нарезаем полосками.

5. Сладкий болгарский перец нарезаем так же как и огурец. 6. Смешиваем все подготовленные ингредиенты.

7. А теперь приготовим вкусную заправку для салата. Для этого смешиваем 2 ст. ложки растительного масла,1 ст. ложку соевого соуса, 1 ч. ложку мёда, 2 ч. ложки лимонного сока и 2 зубчика чеснока. Всё тщательно перемешиваем и заправляем салат.

Готовый салат посыпаем любой свежей зеленью, я взяла кинзу. А так же посыпаем кунжутом.

Такой салат украсит любой праздничный стол, а гости будут просить добавки.

Как Вам такой рецепт?

Приятного аппетита!

https://pulse.mail.ru/article/velikolepnyj-salat-n..._content=lenta_main_mail_ru_v1