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Великолепный салат : простой, без майонеза о очень вкусный

Воскресенье, 01 Января 2023 г. 07:53 + в цитатник
Цитата сообщения дракоша52
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Великолепный салат на Новогодний стол: простой, без майонеза о очень вкусный

Какой же новогодний стол без вкусного салата? Но большинство праздничных салатов содержат большое количество майонеза. Мой рецепт салата очень вкусный, сытный и без майонеза.

Ингредиенты:

1. Куриное филе - 1 шт.

2. Красная салатная луковица - 1 шт.

3. Сладкий болгарский перец - 1 шт.

4. Свежий огурец - 1 шт.

5. Соль - по вкусу.

6. Кунжут - по желанию

7. Любая свежая зелень (я использовала кинзу)

Для заправки:

1. Растительное масло - 2 ст. ложки.

2. Соевый соус - 1 ст. ложка.

3. Мёд - 1 ч. ложка.

4. Лимонный сок - 2 ч. ложки.

5. Чеснок - 2 зубчика.

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезаем пополам и нарезаем длинными полосками.

2. Обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. В конце приготовления солим по вкусу.

3. Красную салатную луковицу нарезаем полукольцами.

4. Свежий огурец нарезаем полосками.

5. Сладкий болгарский перец нарезаем так же как и огурец.6. Смешиваем все подготовленные ингредиенты.

7. А теперь приготовим вкусную заправку для салата. Для этого смешиваем 2 ст. ложки растительного масла,1 ст. ложку соевого соуса, 1 ч. ложку мёда, 2 ч. ложки лимонного сока и 2 зубчика чеснока. Всё тщательно перемешиваем и заправляем салат.

Готовый салат посыпаем любой свежей зеленью, я взяла кинзу. А так же посыпаем кунжутом.

Такой салат украсит любой праздничный стол, а гости будут просить добавки.

Как Вам такой рецепт?   

Приятного аппетита!

                                                                                                                                            https://pulse.mail.ru/article/velikolepnyj-salat-n..._content=lenta_main_mail_ru_v1

Рубрики:  Салаты/ с курицей

Понравилось: 13 пользователям
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дракоша52   обратиться по имени Воскресенье, 01 Января 2023 г. 22:08 (ссылка)
Tanti,
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Понедельник, 02 Января 2023 г. 10:54 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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Эмма_Кноп   обратиться по имени Понедельник, 02 Января 2023 г. 13:47 (ссылка)
Спасибо! Я взяла рецепт заправки для куриного филе. Попробую без салата.
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