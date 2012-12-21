Рецепт с яблоками

Этот вариант добавляет кисло-сладкий вкус благодаря яблоку.

Ингредиенты:

Сельдь (филе) — 250 г

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Свекла — 2 шт.

Яблоко кислое — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Лук зелёный — небольшой пучок

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите их и очистите от кожуры.

Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.

Натрите на крупной терке яблоко без кожицы.

Мелко нарежьте зеленый лук.

Натрите на крупной терке остальные овощи и яйца.

Выложите слои в следующей последовательности:

Картофель + соль + майонез;

Селёдка + яблоко + лук;

Морковь + майонез;

Яйца + майонез;

Свекла + майонез.

Охладите салат перед подачей.

Рецепт с авокадо

Ингредиенты:

Сельдь (филе) — 300 г

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Свекла — 2 шт.

Авокадо — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Лук красный — 1/2 шт.

Майонез — по вкусу

Лимонный сок — 1 ст.л.

Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите их и очистите от кожуры.

Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.

Нарежьте лук тонкими полукольцами.

Очистите авокадо, удалите косточку и натрите его на мелкой тёрке, сбрызнув лимонным соком, чтобы не потемнело.

Натрите на крупной тёрке другие овощи и яйца.

Выложите слои в следующей последовательности:

Картофель + соль + майонез;

Селёдка + лук;

Морковь + майонез;

Авокадо;

Яйца + майонез;

Свекла + майонез.

Дайте салату настояться в холодильнике около 2 часов.

Приятного аппетита!