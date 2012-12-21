Картофель — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Свекла — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите их и очистите от кожуры.
Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.
Мелко нарежьте лук.
Натрите на крупной тёрке отваренные овощи и яйца.
Свекла + майонез.
Поставьте салат в холодильник минимум на 2 часа для пропитки.
Рецепт с яблоками
Этот вариант добавляет кисло-сладкий вкус благодаря яблоку.
Ингредиенты:
Сельдь (филе) — 250 г
Картофель — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Свекла — 2 шт.
Яблоко кислое — 1 шт.
Яйца — 2 шт.
Лук зелёный — небольшой пучок
Майонез — по вкусу
Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите их и очистите от кожуры.
Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.
Натрите на крупной терке яблоко без кожицы.
Мелко нарежьте зеленый лук.
Натрите на крупной терке остальные овощи и яйца.
Выложите слои в следующей последовательности:
Картофель + соль + майонез;
Селёдка + яблоко + лук;
Морковь + майонез;
Яйца + майонез;
Свекла + майонез.
Охладите салат перед подачей.
Рецепт с авокадо
Ингредиенты:
Сельдь (филе) — 300 г
Картофель — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Свекла — 2 шт.
Авокадо — 1 шт.
Яйца — 2 шт.
Лук красный — 1/2 шт.
Майонез — по вкусу
Лимонный сок — 1 ст.л.
Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите их и очистите от кожуры.
Нарежьте филе сельди небольшими кусочками.
Нарежьте лук тонкими полукольцами.
Очистите авокадо, удалите косточку и натрите его на мелкой тёрке, сбрызнув лимонным соком, чтобы не потемнело.
Натрите на крупной тёрке другие овощи и яйца.
Выложите слои в следующей последовательности:
Картофель + соль + майонез;
Селёдка + лук;
Морковь + майонез;
Авокадо;
Яйца + майонез;
Свекла + майонез.
Дайте салату настояться в холодильнике около 2 часов.
Приятного аппетита!