Записи Друзья Комментарии
SWEET5
Аватар SWEET5

 -Рубрики

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.12.2012
Записей: 29425
Комментариев: 9982
Написано: 65338


И завидуют люди, порой, говоря...

Вторник, 24 Мая 2022 г. 09:15 + в цитатник
 
Я могу улыбаться, когда тяжело
И смеяться, когда текут слезы,
Я умею казаться, порою, такой
Легкомысленной и несерьезной.
 
Я умею шутить, я умею терпеть,
Я умею не выдать обиды,
Даже, если душа будет сильно болеть,
Ведь никто ее к счастью не видит...
 
И завидуют люди, порой, говоря:
Вот, счастливая, горя не знает!
Я в ответ улыбнусь и скажу не тая:
Разве, счастье без горя бывает?
 
Разве я бы могла улыбаться сейчас,
Если б плакать совсем не умела,
Или, душу больную утешить под час,
Если б вовсе своя не болела?
 
Если б я никогда не встречалась с бедой
И несчастья меня обходили,
Мне бы жизнь не казалась чудесной такой.
Просто, я бы ее - не ценила!
 
 Аксютик Оксана
 

5155516_cooltext212540052890231 (105x48, 3Kb)

Рубрики:  ✿Стихи,истории,рассказы,высказывания


Процитировано 3 раз
Понравилось: 42 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте