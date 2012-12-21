Я могу улыбаться, когда тяжело И смеяться, когда текут слезы, Я умею казаться, порою, такой Легкомысленной и несерьезной. Я умею шутить, я умею терпеть, Я умею не выдать обиды, Даже, если душа будет сильно болеть, Ведь никто ее к счастью не видит... И завидуют люди, порой, говоря: Вот, счастливая, горя не знает! Я в ответ улыбнусь и скажу не тая: Разве, счастье без горя бывает? Разве я бы могла улыбаться сейчас, Если б плакать совсем не умела, Или, душу больную утешить под час, Если б вовсе своя не болела? Если б я никогда не встречалась с бедой И несчастья меня обходили, Мне бы жизнь не казалась чудесной такой. Просто, я бы ее - не ценила! Аксютик Оксана