Ингредиенты:

Черника (можно использовать замороженные ягоды) — 3 ст. л.

Творог (мягкий) — 400 г

Сгущенное молоко (можно заменить сахаром) — 2 ст. л.

Желатин — 10 г

Вода — 100 г

Приготовление:

Мягкий творог, чернику, сгущенное молоко поместить в чашу блендера. Измельчить все ингредиенты до однородной массы.Добавить быстрорастворимый желатин, предварительно растворенный в теплой кипяченой воде, и снова взбить массу блендером.

Разлить смесь по силиконовым формочкам и убрать их в холодильник на несколько часов, можно на ночь.Когда десерт застынет, аккуратно извлечь его из формочек и можно насладиться его нежным вкусом и черничным ароматом.

Приятного аппетита!