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ТВОРОЖНЫЙ ДЕСЕРТ С ЧЕРНИКОЙ. РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!

Воскресенье, 19 Января 2020 г. 08:50 + в цитатник
Ингредиенты:
Черника (можно использовать замороженные ягоды) — 3 ст. л.
Творог (мягкий) — 400 г
Сгущенное молоко (можно заменить сахаром) — 2 ст. л.
Желатин — 10 г
Вода — 100 г
Приготовление:
Мягкий творог, чернику, сгущенное молоко поместить в чашу блендера. Измельчить все ингредиенты до однородной массы.Добавить быстрорастворимый желатин, предварительно растворенный в теплой кипяченой воде, и снова взбить массу блендером.
Разлить смесь по силиконовым формочкам и убрать их в холодильник на несколько часов, можно на ночь.Когда десерт застынет, аккуратно извлечь его из формочек и можно насладиться его нежным вкусом и черничным ароматом.
Приятного аппетита!
Рубрики:  ✿Кулинария и рецепты/=Десерты ,пирожное


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