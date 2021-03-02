Ингредиенты:

Паста — 250 г

Филе куриное — 300 г

Вешенки — 300 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Сыр — 150 г

Сливки (15%) — 500 мл

Карри — по вкусу

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Орегано (сушеный) — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать на мелкие кусочки. Выложить в сковороду с растительным маслом и обжаривать 5 минут.

2. Грибы нарезать на небольшие кусочки. Добавить грибы к курице и готовить все вместе еще 5-7 минут. Приправить по вкусу.

3. Для соуса смешать сливки, тертый сыр, соль, перец, орегано и карри.

4. К курице с грибами добавить 2-2,5 стакана воды. Довести до кипения и опустить пасту, перемешать, накрыть крышкой и готовить 10-15 минут.

5. К готовой пасте добавить сырный соус, перемешать, довести до кипения и готовить еще 3-5 минут.

Приятного аппетита!

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