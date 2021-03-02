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Паста с курицей и грибами под сырным соусом
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Куриное филе нарезать на мелкие кусочки. Выложить в сковороду с растительным маслом и обжаривать 5 минут.
2. Грибы нарезать на небольшие кусочки. Добавить грибы к курице и готовить все вместе еще 5-7 минут. Приправить по вкусу.
3. Для соуса смешать сливки, тертый сыр, соль, перец, орегано и карри.
4. К курице с грибами добавить 2-2,5 стакана воды. Довести до кипения и опустить пасту, перемешать, накрыть крышкой и готовить 10-15 минут.
5. К готовой пасте добавить сырный соус, перемешать, довести до кипения и готовить еще 3-5 минут.
Приятного аппетита!
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