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Паста с курицей и грибами под сырным соусом

Среда, 15 Января 2025 г. 12:34 + в цитатник

 

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Ингредиенты:

  • Паста — 250 г
  • Филе куриное — 300 г 
  • Вешенки — 300 г 
  • Масло растительное — 1 ст. л. 
  • Сыр — 150 г
  • Сливки (15%) — 500 мл
  • Карри — по вкусу 
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Орегано (сушеный) — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать на мелкие кусочки. Выложить в сковороду с растительным маслом и обжаривать 5 минут. 

2. Грибы нарезать на небольшие кусочки. Добавить грибы к курице и готовить все вместе еще 5-7 минут. Приправить по вкусу. 

3. Для соуса смешать сливки, тертый сыр, соль, перец, орегано и карри.

4. К курице с грибами добавить 2-2,5 стакана воды. Довести до кипения и опустить пасту, перемешать, накрыть крышкой и готовить 10-15 минут. 

5. К готовой пасте добавить сырный соус, перемешать, довести до кипения и готовить еще 3-5 минут.

Приятного аппетита!

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