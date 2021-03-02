Записи Друзья Комментарии
Svetlana ZnM
Аватар Svetlana_ZnM

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Svetlana_ZnM

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 5) Темы_и_схемы Царство_Кулинарии FREEDOM_2 Моя_кулинарная_книга Только_для_женщин
Читатель сообществ (Всего в списке: 1) Рецепты_блюд

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 02.03.2021
Записей:
Комментариев:
Написано: 18344


Грибы с беконом в сливочном соусе

Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 14:53 + в цитатник

 

7301510_izobrajenie_20240714_145133376 (552x690, 801Kb)

Ингредиенты:

  • Бекон, нарезать небольшими кусочками — 4 полоски
  • Сливочное масло — 3 ст. л. 
  • Оливковое масло — 1 ст. л. 
  • Чеснок, измельчить — 4 зубчика 
  • Маленькие шампиньоны, промыть и насухо протереть бумажными полотенцами — 450 г 
  • Специи (чили-порошок, паприка, чесночный порошок, тимьян) — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу 
  • Куриный бульон или сухое белое вино — 60 мл 
  • Сливки 20% — 120 мл 
  • Свежая петрушка, мелко нарезать — для подачи 
  • Моцарелла, натереть — 50 г 
  • Пармезан, натереть — 25 г

Приготовление:

1. Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте в неё нарезанный бекон. Обжаривайте до хрустящей корочки. Переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и оставьте в сторону. 

2. Добавьте сливочное и оливковое масло в сковороду. Как только масло растопится, добавьте чеснок. Продолжайте готовить пару минут, часто помешивая, до ароматности. 

3. Выложите в сковороду грибы. Добавьте специи. Готовьте грибы, пока они не станут мягкими и не подрумянятся, 5–7 минут. 

4. Влейте бульон или вино, готовьте несколько минут, пока количество жидкости не уменьшится. 

5. Добавьте сливки, доведите до лёгкого кипения на медленном огне и готовьте дополнительно 3–5 минут, пока соус не начнёт густеть.

6. Выложите бекон обратно в сковороду, хорошо всё перемешайте. 

7. Посыпьте блюдо тёртым сыром и готовьте ещё пару минут, пока он не расплавится и не начнёт пузыриться. 

8. По желанию сервируйте блюдо измельчённой петрушкой.

Приятного аппетита!

источник

Метки:  

Процитировано 8 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте