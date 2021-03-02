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Грибы с беконом в сливочном соусе
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте в неё нарезанный бекон. Обжаривайте до хрустящей корочки. Переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и оставьте в сторону.
2. Добавьте сливочное и оливковое масло в сковороду. Как только масло растопится, добавьте чеснок. Продолжайте готовить пару минут, часто помешивая, до ароматности.
3. Выложите в сковороду грибы. Добавьте специи. Готовьте грибы, пока они не станут мягкими и не подрумянятся, 5–7 минут.
4. Влейте бульон или вино, готовьте несколько минут, пока количество жидкости не уменьшится.
5. Добавьте сливки, доведите до лёгкого кипения на медленном огне и готовьте дополнительно 3–5 минут, пока соус не начнёт густеть.
6. Выложите бекон обратно в сковороду, хорошо всё перемешайте.
7. Посыпьте блюдо тёртым сыром и готовьте ещё пару минут, пока он не расплавится и не начнёт пузыриться.
8. По желанию сервируйте блюдо измельчённой петрушкой.
Приятного аппетита!
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