Ингредиенты:

Бекон, нарезать небольшими кусочками — 4 полоски

Сливочное масло — 3 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Чеснок, измельчить — 4 зубчика

Маленькие шампиньоны, промыть и насухо протереть бумажными полотенцами — 450 г

Специи (чили-порошок, паприка, чесночный порошок, тимьян) — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Куриный бульон или сухое белое вино — 60 мл

Сливки 20% — 120 мл

Свежая петрушка, мелко нарезать — для подачи

Моцарелла, натереть — 50 г

Пармезан, натереть — 25 г

Приготовление:

1. Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте в неё нарезанный бекон. Обжаривайте до хрустящей корочки. Переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и оставьте в сторону.

2. Добавьте сливочное и оливковое масло в сковороду. Как только масло растопится, добавьте чеснок. Продолжайте готовить пару минут, часто помешивая, до ароматности.

3. Выложите в сковороду грибы. Добавьте специи. Готовьте грибы, пока они не станут мягкими и не подрумянятся, 5–7 минут.

4. Влейте бульон или вино, готовьте несколько минут, пока количество жидкости не уменьшится.

5. Добавьте сливки, доведите до лёгкого кипения на медленном огне и готовьте дополнительно 3–5 минут, пока соус не начнёт густеть.

6. Выложите бекон обратно в сковороду, хорошо всё перемешайте.

7. Посыпьте блюдо тёртым сыром и готовьте ещё пару минут, пока он не расплавится и не начнёт пузыриться.

8. По желанию сервируйте блюдо измельчённой петрушкой.

Приятного аппетита!

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