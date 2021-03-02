



Дежурная пачка слоеного теста должна быть в каждой морозильной камере. С ее помощью можно за несколько минут приготовить самые разные закуски. Никаких заморочек! Сегодня наша редакция поведает, как быстро и вкусно запечь крабовые палочки в слоеном тесте. Более элементарного рецепта просто не существует.

Чтобы к процессу приготовления этого отменного блюда можно было приступать сразу, за 2 часа до начала достаньте слоеное тесто и крабовые палочки из морозилки. После можете переходить к основным процессам.

Крабовые палочки в слоеном тесте: тонкости приготовления

Когда вы будете формовать закуску, не забывайте об одном нюансе. При каждом обороте полоски теста вокруг крабовой палочки ее край должен прикрывать предыдущий. Проверяйте свою заготовку на отсутствие зазоров. Их не должно быть между полосками теста.





Приготовление Присыпаем рабочую поверхность пшеничной мукой. Выкладываем на нее слоеное тесто. Раскатываем его в пласт толщиной не больше 3 мм. Нарезаем слоеное тесто на полоски (их должно быть немного больше, чем самих крабовых палочек). Эти заготовки могут понадобиться, чтобы завернуть всю начинку внутрь. Очищаем крабовые палочки от пленок. Берем одну штучку. Закрепляем с левой стороны палочки полоску теста. Плотно обертываем начинку, двигаясь по спирали. Защипываем края. Противень для выпекания застилаем пергаментом. Выкладываем на него заготовки из слоеного теста, сохраняя расстояние между ними. Вбиваем в небольшую емкость яичный желток. Всыпаем соль. Взбиваем всё вилкой. Смазываем полученной смесью заготовки с крабовыми палочками. Посыпаем верх будущих трубочек черным кунжутом. Отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.