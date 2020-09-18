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Создан: 18.09.2020
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Шведский язык онлайн

Воскресенье, 25 Октября 2020 г. 13:10 + в цитатник

Вы можете учиться в своем собственном темпе, так как у вас будет 24-часовой доступ к учебным материалам. Уроки могут проводиться каждый раз, когда вам это удобно. Это особенно важно для работающих и семейных студентов.

· У вас появится больше времени на изучение языка, а это означает, что вы сможете обучаться быстрее. Это связано не только с гибкостью онлайн-уроков, но и тем, что они намного дешевле традиционных занятий и частных уроков. Вы экономите на транспортных расходах и на учебниках, которые вам больше не нужны.

· Вы сможете учиться, находясь в любой точке мира, что идеально подходит для тех, кто много путешествует или не располагает возможностью посещать занятия.

· Еще одно преимущество онлайн-обучения - оно может быть адаптировано для любого ученика. В условиях традиционного обучения трудно получить максимальную отдачу от занятий. Но благодаря онлайн-обучению вы можете сосредоточиться на том учебном материале, который вызывает у вас трудности и требует большего времени для изучения. Все учатся по-разному, но каждому доступны разнообразные учебные материалы в глобальной сети.

· Все, что вам нужно для онлайн-обучения - это компьютер с доступом в интернет. Учебные материалы, лекции и задания отправляются вам по электронной почте или в какой-либо системе передачи данных. Ваша переписка с преподавателями осуществляется с помощью электронной почты, а видеозвонки посредством Skype.

https://svenska.spb.ru/kursy-shvedskogo-yazyka/shvedskij-yazyk-onlajn.html

шведский язык онлайн/7198470_svenska_spb_ru_25 (700x411, 79Kb)

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