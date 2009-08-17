Десерты с бананами возглавляют список моих любимых угощений. Мягкий и аппетитный фрукт будто был для этого создан! Огромное разнообразие домашних вкусняшек можно приготовить — от самых простых до сложных и изысканных. Есть у меня 2 любимых рецепта десертов с бананами без выпечки. Пирог на сковороде получается мягким и нежным, с карамельной корочкой. А творожно-шоколадная горка превратится в ваше любимое блюдо, как только вы откусите первый кусочек.

Простые десерты с бананами без выпечки

Пирог с бананами на сковороде

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