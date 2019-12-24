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Создан: 24.12.2019
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Королевский завтрак по-итальянски - НАСТОЯЩЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ! Фриттата на сковороде за 10 минут

Суббота, 22 Августа 2020 г. 13:18 + в цитатник

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Фриттата - это пышный итальянский омлет. Готовится с разной начинкой - овощной, мясной, сырной - все, что нравится вам. Приготовление займет всего 10 минут. Вкусный завтрак на всю семью недорого и сытно. Я готовлю так уже много лет и это один из самых любимых рецептов моей семьи. А пробовали ли вы это блюдо? Ингредиенты (на 4 порции):

  • Яйца куриные - 4 шт.
  • Помидор - 1 шт.
  • Сыр - 100 г.
  • Ветчина - 340 г.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Растительное масло - 20 мл
  • Сливочное масло - 40 г.
  • Свежая зелень - 1/2 пучка

 

 



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Рубрики:  Рецепты
Метки:  


Процитировано 33 раз
Понравилось: 30 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 22 Августа 2020 г. 15:48 (ссылка)
Доброй субботы,солнечных выходных,всего доброго .
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Galina__K   обратиться по имени Суббота, 22 Августа 2020 г. 17:11 (ссылка)
Отличный завтрак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!спасибо!!!!!!!!!!!!!
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 22 Августа 2020 г. 18:37 (ссылка)
Благодарю!
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Татьяна_Поспелова   обратиться по имени Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 11:03 (ссылка)
Это отличный завтрак для нас, но я не видела ни одного итальянца за 14 лет, который бы так завтракал :)
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Radeia   обратиться по имени Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 11:34 (ссылка)
Благодарю!
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