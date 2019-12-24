Фриттата - это пышный итальянский омлет. Готовится с разной начинкой - овощной, мясной, сырной - все, что нравится вам. Приготовление займет всего 10 минут. Вкусный завтрак на всю семью недорого и сытно. Я готовлю так уже много лет и это один из самых любимых рецептов моей семьи. А пробовали ли вы это блюдо? Ингредиенты (на 4 порции):

Яйца куриные - 4 шт.

Помидор - 1 шт.

Сыр - 100 г.

Ветчина - 340 г.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Растительное масло - 20 мл

Сливочное масло - 40 г.

Свежая зелень - 1/2 пучка







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