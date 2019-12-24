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Королевский завтрак по-итальянски - НАСТОЯЩЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ! Фриттата на сковороде за 10 минут
Фриттата - это пышный итальянский омлет. Готовится с разной начинкой - овощной, мясной, сырной - все, что нравится вам. Приготовление займет всего 10 минут. Вкусный завтрак на всю семью недорого и сытно. Я готовлю так уже много лет и это один из самых любимых рецептов моей семьи. А пробовали ли вы это блюдо? Ингредиенты (на 4 порции):
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