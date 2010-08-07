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Цветёт рододендрон.. Май 2013

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Создан: 07.08.2010
Записей: 25617
Комментариев: 41991
Написано: 83864


Вторник, 08 Июля 2025 г. 10:06 + в цитатник
Запись в дневнике закрыта для неавторизованных и пользователей из черного списка. Зарегистрироваться!


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