У нас уже распускают свои солнечно-желтые цветочки первые одуванчики. Правда, из-за того, что настоящего тепла еще не было, стебли у них коротенькие, в высокой траве (и когда успела такая вымахать?) их не очень заметно. Мне они очень нравятся, я всегда оставляю несколько кустиков вокруг альпийской горки, когда цветы отцветают, я обрываю их, не давая образовываться семенам и мои кустики покрыты множеством цветов с самой ранней весны до поздней осени!







Думаю, практически все садоводы и дачники в той, или иной степени, являются приверженцами здорового образа жизни, это относится и к способам лечения. Так вот: всю мою жизнь, с самых первых ранних воспоминаний детства от простуды меня лечили настойкой из одуванчиков. Именно из тех, которые зацветают первыми.



От кашля растирали грудь и спину, парили ноги и тоже втирали в ступни эту настойку. Бабушка (я это хорошо помню!), при обострении артрита спасалась только втиранием этой настойки.



История об этой чудодейственной настойке известна всем в нашем роду. Во время войны моя прабабушка, ей тогда было 36 лет, одна (прадедушка был на фронте), с 6 детьми на руках оказалась в оккупации. Разумеется, ни о каких лекарствах и речи быть не могло.



И вот, ее младшая, (на тот момент времени, вообще у нее было 8 детей), дочь заболела. Не знаю, кто и как определил, что у нее коклюш, но вылечить годовалого ребенка не могли — она кашляла, задыхалась, синела… Прабабушка уже думала, что она умрет. И тут пожилая соседка сжалилась — принесла в маленьком пузыречке настойку одуванчиков. Трех дней хватило, чтобы ребенок выздоровел. Вот такая история.



Не знаю, правда ли настойка обладает такими чудодейственными исцеляющими силами, или это вера нашей семьи помогает спасаться от всевозможных хворей с ее помощью. Но результат налицо: в больнице из членов нашей огромной семьи лежали только женщины, когда производили детей на свет. Мои девчата — 4 и 6 лет, не знают, что такое повышенная температура, кашель или насморк.



Как сделать настойку?



Да проще некуда! Берете банку, наполняете ее соцветиями одуванчиков (чуть уплотните их), и заливаете доверху водкой. Если есть медицинский спирт — еще лучше! Две недели и настойка готова. Хранить в темном прохладном месте. Только для наружного применения!)) Срок годности не ограничен))) Думаю, в каждой семье есть свой народный рецепт из садовых растений, проверенный временем!



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