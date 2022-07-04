Сервисное предприятие Ремзона47 ремонтирует и обслуживает грузовые автомобили производства MAN. В нашем многофункциональном центре вы можете отремонтировать двигатель, ходовую часть, электронику, трансмиссию и любые другие системы или агрегаты грузовика.

Мы работаем честно и на совесть, поэтому всегда заключаем с клиентом договор. Мы ценим доверие постоянных клиентов, поэтому ввели дисконтную программу – при регулярном обслуживании можно получить скидку до 12%.

Наш центр находится в деревне Федоровское. Тосненского района и работает каждый день .

Звоните или пишите нам, чтобы уточнить график загруженности и приехать за ремонтом MAN без ожидания в очереди. Для этого мы также можем заранее подобрать или заказать детали, которые понадобятся для ремонта.