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Создан: 04.07.2022
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Ремонт автомобилей Газель

Среда, 06 Июля 2022 г. 00:21 + в цитатник

Специалисты сервисного центра «Ремзона47» специализируются на ремонте грузовиков, включая автомобили Газель. Команда состоит из квалифицированных сотрудников, которые разбираются в глубинах проблемы, а не просто поверхностно устраняют поломку.   

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В сервисном центре «Ремзона47» качественно оказывают услуги в таких направлениях:

  • выхлопная и гидравлическая система;

  • кузовные работы;

  • двигатель, подвеска, проводка;

  • пневмосистема;

  • система охлаждения, турбина и трансмиссия.

Также оказываются услуги по ремонту топливной и тормозной системы, системы управления, отопления и охлаждения. В процессе ремонта используются оригинальные запчасти, на всю работу даем гарантию, сотрудничество на основе договора, где прописываются все условия. 

 

 

Проведем компьютерную диагностику, назовем причину поломки и качественно устраним ее в максимально короткие сроки. Также у нас можно пройти плановое техническое обслуживание. 

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