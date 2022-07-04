Специалисты сервисного центра «Ремзона47» специализируются на ремонте грузовиков, включая автомобили Газель. Команда состоит из квалифицированных сотрудников, которые разбираются в глубинах проблемы, а не просто поверхностно устраняют поломку.

В сервисном центре «Ремзона47» качественно оказывают услуги в таких направлениях:

выхлопная и гидравлическая система;

кузовные работы;

двигатель, подвеска, проводка;

пневмосистема;

система охлаждения, турбина и трансмиссия.

Также оказываются услуги по ремонту топливной и тормозной системы, системы управления, отопления и охлаждения. В процессе ремонта используются оригинальные запчасти, на всю работу даем гарантию, сотрудничество на основе договора, где прописываются все условия.

Проведем компьютерную диагностику, назовем причину поломки и качественно устраним ее в максимально короткие сроки. Также у нас можно пройти плановое техническое обслуживание.